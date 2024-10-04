搞懂ETF標的指數3種追蹤方式

【整理：梁孟娟】

在《Smart智富》「真．投資研究室」最新推出的《人人都能學會ETF輕鬆賺0050全圖解（全新增修版）》一書中，就以6檔最熱門的市值型ETF為例，進行拆解說明。

依《人人都能學會ETF輕鬆賺0050全圖解（全新增修版）》的歸納，標的指數的追蹤方式大略可分為以下3種：

追蹤方式1》完全複製法

意即指數的編制內有幾檔股票，該ETF就直接以買賣現貨的方式投資那幾檔股票，ETF的走勢會與指數完全貼近，例如元大台灣50及元大高股息（0056）的追蹤方式，都是屬於完全複製法。

追蹤方式2》抽樣複製法

該ETF在追蹤的標的指數中選出最具代表性的數檔股票，同樣以持有現貨的方式投資，藉此建構一個與指數「差不多」的投資組合，容易與指數偏離，但同時，相對的績效也可能打敗指數，例如元大電子（0053）就是屬於抽樣複製法的ETF。

追蹤方式3》合成複製法

不是以持有標的指數的成分股為主要資產，而是透過投資金融衍生性商品，如期貨、選擇權等來達到追蹤指數的效果，比起前面2種複製法，合成複製法潛藏交易對手風險和流動性及評價風險，例如，元大台灣50正2（00631L）和元大台灣50反1（00632R）。

ETF既然是「追蹤」指數，就有所謂的追蹤誤差，是指ETF資產淨值報酬率與標的指數報酬率的差異程度，追蹤誤差愈低，ETF的淨值表現就會愈接近標的指數的表現。

會產生追蹤誤差的原因有很多，包含ETF在管理上須支付的費用、ETF與指數成分股之差異、計價貨幣、交易貨幣及投資所用的貨幣間的匯率價差、ETF投資組合的成分股配股與配息、基金經理人所使用的追蹤工具及複製策略等等，都會造成ETF的資產淨值與指數間存在落差。

當ETF與標的指數的追蹤誤差大，代表基金管理追蹤效果不佳，但不代表ETF的表現比標的指數差，不過，當初你看好或看壞某市場，而買追蹤相關指數的ETF，其目標就是盡可能貼近指數報酬，因此須特別留意追蹤誤差，若某檔ETF長期以來都有追蹤誤差過大的問題，那不妨改選追蹤同一個標的指數，但追蹤誤差較小、相似的ETF。舉例來說，假設你看好A指數會上漲，而現在有2檔ETF都追蹤A指數，且這2檔ETF的其他條件差不多，但其中一檔追蹤誤差較大、一檔較小，那就選擇追蹤誤差較小的ETF。

留意「每日重設」機制

導致報酬率與指數偏離

值得一提的是，反向ETF和槓桿ETF的報酬率也容易與指數產生偏離，但是這並非全然是追蹤誤差所帶來的影響，主要是因為其「每日重設」機制造成偏離。

所謂的「每日重設」機制，是指發行商會在每日收盤前，根據當日標的指數漲跌幅調整基金的曝險位置，以維持固定的槓桿倍數。

如此一來，若投資時間超過1天，累積的報酬會因為複利效果，可能和指數產生偏離。因而只要遇到市場盤整的情況，反向ETF和槓桿ETF的獲利很容易就會被侵蝕掉。

因此，投資人在進場買進反向ETF和槓桿ETF之前，應該先了解長期持有上述2種ETF時，容易產生ETF累積報酬率與追蹤指數累積報酬率偏離的情況，因而不適合長期持有，較適合短期交易的投資人。