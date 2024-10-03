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量化交易4優勢 提高投資勝率

聯合新聞網／ Smart智富月刊
股票交易示意圖（彭博資訊）
股票交易示意圖（彭博資訊）

【撰文：楊明峰】

量化交易不再是工程師的專利！過去想靠程式自動下單交易賺錢，似乎遙不可及，隨著金融科技的日新月異，即使投資人對程式語言一竅不通，也能透過交易軟體平台，輕鬆踏入量化交易的世界。

量化交易是一項運用數據做交易決策的投資方式，透過龐大的數據分析，結合精密的演算法，可創造優異的交易策略，不僅能控制下檔風險，更能帶來穩定的收益報酬。由於量化交易往往運用電腦程式進行自動化交易，又被稱為程式交易。

隨著人工智慧（AI）的快速發展下，愈來愈多的對沖基金、大型機構、專業投資人等，紛紛從傳統的主觀交易模式轉向至量化交易，盼能在瞬息萬變的金融市場中搶占先機。

最廣為人知的量化交易基金，就是美國避險基金公司「文藝復興科技」（Renaissance Technologies）旗下的「大獎章基金」（Medallion Fund），在1988年～2018年的30年間，這檔基金繳出年化報酬率66%的傲人成績，即使扣除管理費，平均年化報酬率仍高達39%以上，遠超過市場平均水準。

量化通（QuantPass）創辦人東尼（Tony，本名劉穎）表示，量化交易其實就是用電腦程式與科技幫助人們進行投資，像是用手機App選股，廣義上也屬於量化交易；但嚴謹來說，量化交易包含接收市場資訊、做出投資決策，以至於達成24小時全自動化交易系統等整個過程。以實務而言，量化交易有以下4項優勢：

1.節省時間：使用零碎時間建立好自動化交易模組，只要做好維運工作，不需要花費大量時間坐在電腦前盯盤，可達到全自動交易，也能獲得時間自由。

2.同時監控多樣標的或商品：投資人若擁有一套好的投資策略，頂多緊盯著1檔到2檔標的進行操作，但透過量化交易，就能一次監控大量標的與不同商品，進而判斷行情。

3.屏除主觀意識：一般人在面對停損或重大投資決策時，往往會克服不了心魔，無法果斷下單，但透過量化交易，即能依照原先設定的決策進出場，減少人為干預與判斷，讓投資更為理性。

4.評估可獲利性：一般人無論透過技術面、財報、基本面等條件選股，最終難免會摻雜個人的喜好進行判斷，往往無法客觀評估可獲利性，但是量化交易中透過回測功能，將可量化的數據輸入進歷史行情中做驗證，可呈現預期損益與期望值，比起憑感覺的主觀交易來說，更加科學化且具邏輯性。

目前台灣常見的量化交易軟體工具，包括TradingView、MultiCharts等等。若是熟稔程式語言者，則普遍以Python程式語言編寫金融交易功能，無需付出軟體訂閱費用，但要具備交易知識、程式語言能力，對一般人而言，並不容易。

東尼指出，初學者若非追求運算速度的高頻交易，則可透過模組化的平台工具，例如TradingView，進行包含選股、撰寫並制定交易策略等等，並能即時發送進出場的訊號到LINE，再由投資人執行下單，進行輔助式的「半套」量化交易。

就像是一般下單軟體的手機App，當設定所符合的價位，或是如KD指標達黃金交叉時，手機將會跳出買賣訊號；量化交易軟體工具更可融入3種以上的選股條件，客製化制定相關策略等，並有回測功能，以提升交易的勝率與期望值，當符合交易策略時，系統就會發出訊號提醒投資人。

若要進一步完成串接，進行自動化交易，完成「全套」的量化交易，以TradingView為例，付費訂閱即可開啟自動化交易功能，透過下單機串接到券商或期貨商主機達到自動化交易。

東尼以TradingView在2018年1月1日～2024年9月10日近5年時間回測，買進並持有台積電的績效約287%，績效勝出雙均線交叉策略範例的176%，但以風險報酬比來看，雙均線交叉策略獲利效率較佳，意味承擔相同風險時，投資人可獲得更高的收益。

東尼指出，量化交易提供了一套系統化的投資方法，幫助投資人將海量數據轉化為可操作的交易策略，並可從中預期報酬、風險等，使得投資決策更為科學理性，此舉將有助於做好資產配置，進而做好更完整的財務規畫。

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