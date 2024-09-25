因應醫療通膨的3大面向 碎片化醫療險成創新趨勢

【撰文：王儷玲】

各國近年皆面臨嚴重通膨問題，高齡醫療支出也有逐年增長趨勢。根據行政院主計總處統計資料，2024年3月台灣「醫療費用」通膨年增率達4.47%，且目前市場上已有多種新型醫療研發技術及藥物都不在健保給付範圍之內，其成本恐由病患自行負擔。可見，除了生活費用有通膨問題外，醫療通膨也正在侵蝕著高齡族群的退休金。

為因應高齡者退休後醫療通膨問題，民眾在退休規畫上，應強化投保醫療健康保險之比重，及早優化管理，降低醫療通膨。保險科技（InsurTech）的助攻下，未來醫療及長照保險將朝「碎片化、外溢保單及定期化」3大面向邁進，透過科技協助保險公司更精準了解消費者需求，避免過度投保，同時藉由碎片化醫療保險填補高漲的醫療費用支出，降低未來醫療通膨帶來之影響。

碎片化醫療保險將成為創新趨勢，保險公司透過強化客戶數據分析，制定更個人化的費率及差異性商品，從而減少承保範圍及期間，讓民眾可針對特定疾病或需求投保，降低重複投保機率。例如，目前保戶可只承保「腦部腫瘤」或「特定重大疾病」等碎片化保單，並結合實支實付方式，讓民眾減輕潛在的醫療支出。此類碎片化醫療保險亦可擴大承保族群，讓過去被拒保之病患或高齡者藉由打造個人化保單的方式，減少退休長照及健康成本通膨負擔。例如，市場上已有針對糖尿病或腎臟病等慢性族群，設計之「心臟病特定醫材」醫療險，讓一些已退休且罹患重大疾病族群亦可承保「心臟病風險」，加強其醫療健康保障。

而外溢及定期化長照醫療保單則可協助民眾對抗醫療通膨。已有許多外溢保單，讓保戶可透過自己，強化健康管理機制，增加醫療及長照保險給付，除了可達到事前預防的效益外，同時可抵禦未來潛在醫療費用上升的影響。例如，有業者推出高齡定期型心臟病或癌症外溢健康保險，最高投保年齡可達80歲。透過外溢保單設計機制，讓保戶有機會增加保額，抑或是以保費回饋金等方式，主動讓退休長者強化自身健康管理，同時填補其高端自費醫療項目之成本支出上升風險。

過去民眾常忽略醫療通膨對退休理財缺口的影響力，造成退休後因就醫成本過高而陷入退休金不足的窘境。民眾應趁年輕或身體健朗時，多了解近年來市面上發行的新型態高齡健康照護保障商品，為自己及早規畫醫療長照保險保障，減輕高齡醫療通膨造成的負擔。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）