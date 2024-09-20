【撰文：朱紀中】

由於股神還握有9億2，800萬股美銀，未來是否會繼續賣？同時，波克夏已連續7季淨賣超持股，本季是否會繼續賣股換現金？這些疑問已讓美股多頭氣氛蒙上陰影，大家在追高買股前應好好研究一下，巴菲特為什麼一直賣？

回看巴菲特今年在波克夏股東會上的談話，儘管他解釋大賣蘋果股票是考慮稅制可能改變，因此先讓獲利落袋。不過他在言談間，直言整體市場投機氣氛太重、股價已經偏貴。若觀察席勒本益比，7月下旬已到35.49，是過去153年均值17.14的2倍多，若與過去連續牛市期間的數字比，目前應在史上前3高的位置附近。股市估值位居高檔，時間拉長，買盤必減、賣壓跟著加重。

面對此現況，再來看股神的提醒：「波克夏只在合適的時候揮棒，不會盲目進行投資。有些投資者不停揮棒，即使揮空也不停，雖然最終可能打到正確標的，但過程中可能已經多次被三振出局。」在投資市場，如果不想被三振，應謹記巴老的提醒，不要盲目揮棒，尤其當股市在高檔，更應小心！