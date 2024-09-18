投資AI跨界新應用商機 機器人手術帶來突破性創新

【撰文：陳浩誠】

全球高度矚目的巴黎奧運順利落幕，迄今各類精彩賽事仍然歷歷在目。2024年的奧運大量運用人工智慧（AI），不論是用AI捕捉頂尖運動員的每一個細微動作、更高規格的轉播，甚至是運動品牌使用生成式AI工具，邀請運動員共同創作夢想中的運動鞋，一切都顯示AI已經無所不在。

隨著AI基礎硬體設施的加速建設，許多AI跨界發展以及新商機正應運而生，光是生成式AI，10年內商機就上看1兆3,000萬美元，年複合成長率超過40%。對企業而言，能率先擁抱AI應用發展，不只有望占據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會。

例如醫療領域中，AI新科技的應用——機器人手術，就為醫學領域帶來突破性創新。機器人手術的採用，徹底改變了手術的進行方式。

醫藥產業》使用AI模型開發藥物 加速新藥研發速度

機器人手術在技術上是「機器人輔助手術」（RAS），顧名思義，機器人系統可以協助外科醫生對人體執行複雜和侵入性的手術步驟，與傳統技術相比具有更高的精準度及靈活性。而現在更搭載了AI視覺辨識等技術，搭配各種技術與演算法，更加提升手術的準確性。這些技術不僅可以改善手術結果，還可以縮短患者術後的恢復時間並降低併發症的風險。

美國管理顧問公司Oliver Wyman估計到2026年，機器人輔助手術市場將繼續以11%的年複合成長率（CAGR）增長，達到140億美元。該技術通常包括各種處理元件和感測器，這些元件和感測器建立在能夠處理大量數據並向外科醫生及其團隊提供即時反饋的架構之上，而這些機器也愈來愈多直接或間接地連接到網路。

而當AI結合醫藥產業，禮來（Eli Lilly）這家跨國製藥公司顯得如虎添翼。禮來的主要藥品跨足於糖尿病、肥胖症治療，這家公司正持續擴大對數據和AI領域的投資，致力建構更強大的數據團隊，使用模型開發藥物。

今年中，禮來宣布與OpenAI展開合作，進一步使用生成式AI技術來開發新型抗生素。由於病菌的抗藥性愈來愈強，光是在美國，每年病菌感染案例就超過280萬例，為醫療系統帶來約200億美元的沉重負擔。藉由AI技術，禮來有望加速新藥研發速度，進而更快速推出新藥品，擴大市占和鞏固技術研發的地位優勢。

飯店產業》用禮賓機器人、AI平台 提升服務品質與競爭力

除了醫療產業之外，AI應用也已經成為部分飯店業優化營運與提升品牌價值的關鍵技術。連續第9年蟬聯全球最具價值飯店品牌的國際飯店集團希爾頓（Hilton Hotels）便是率先布局AI領域的企業之一。希爾頓在早期就推出使用IBM Watson技術的禮賓機器人；此外，它也與軟體公司ei3合作開發LightStay平台，用演算法預測需求、監控能源消耗以及碳足跡。

希爾頓藉由AI技術優化營運，豐富的AI技術使用經歷，替該公司帶來更高的資本回報率和創造現金流的能力。藉由在AI領域長期深耕，有助於希爾頓提升服務品質、強化競爭力和擴大獲利成長。

整體來說，AI人工智慧在許多領域帶來龐大的衝擊，而率先擁抱AI的企業不只有望占據領先地位、重拾成長動能，更提供了極具吸引力的投資機會，投資人更需要透過相關主題，全方位抓住AI這樣的大趨勢，投資除了AI指標企業——輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、Meta、Uber，也可同步關注希爾頓、禮來等各領域運用AI的領先企業。

近期市場波動加大，許多投資人皆在觀望AI成長的強勁動能能否延續。唯現階段企業獲利仍普遍超出預期，且隨著貨幣政策邁向正常化，應有利經濟基本面表現。整體來看，驅動市場關鍵仍在企業的創新及獲利成長，短線不確定性因素或市場震盪，反而提供長線的布局機會。

（本文作者現職為安聯投信產品投資諮詢部副總裁）