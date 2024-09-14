美國石化產業3挑戰 靠川普解圍？

【撰文：李科諺】

回顧川普當選時的施政，在任職期間（2017年～2021年）鼓勵開採頁岩油、天然氣及清潔煤炭，提出增產美國境內石化能源的規畫，宣布美國退出《巴黎協定》並撤銷逾100項環境法規，其中包含限制發電廠、汽車和卡車汙染等降低溫室氣體排放措施。

而拜登則是增加企業稅、鼓吹綠能產業、上任當天即簽署重返《巴黎協定》文件，2021年通過《基礎設施投資和就業法案》，為電力基礎設施和清潔能源投入730億美元。隔年8月，簽署《降低通膨法案（IRA）》，美國歷史上最大規模的氣候變遷應對計畫。

作為拜登接班人的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），在拜登任期的各項法案與命令幾乎都有參與，諸如第14008號行政命令、Justice40等多項氣候及永續行動，因此若當選後在氣候與能源政策立場上應會延續拜登的理念。

因此，若是川普當選，可能取消太陽能及電動車產業補貼、重新檢討車輛能源效率標準，同時將恢復核發新的液態天然氣出口，開發更多油井鑽探。氣候部分可能再次退出《巴黎協定》、取消對氣候變遷的減稅優惠，對石化、天然氣等產業有利。

雖然民調一度往前總統川普方向倒，但近期情況又出現變化，雙方民調幾乎呈現五五波。但即便川普當選，對正陷入困境的台灣石化產業來說，復甦之路仍充滿坎坷。前景主要有3大挑戰：

挑戰1》

中國產能增長過快

由於十三五規畫，中國政府大力發展石化產業，中國的石化產能從2015年占全球12%，到2023年已翻倍增長至25%，而作為基本石化原料的乙烯，中國更穩占全球第一的寶座，在此狀況下，中國仍不斷擴大乙烯產能，2022年產能4,675萬噸，2023年突破5,000萬噸，預計2025年將上看7,000萬噸。

全球能源顧問公司指出，「由於中國大量投資，改變了全球供應情形，導致亞洲出現結構性過剩，利潤率持續走低或為負值。」這使得全球近1/4的乙烯產線將面臨關閉。台化（1326）在6月的股東會也指出，「中國產能太荒唐，都是天文數字」，供給過剩的狀況，恐怕今年、明年都難以避免。

挑戰2》

兩大經濟體需求不振

由於內需消費與投資動能皆不足，中國經濟復甦不如預期，經濟成長率在今年第2季更降至4.7%，較前1季衰退近12%。

中國作為全球最大的石化與塑化產品消費國，疲弱的景氣令石化產業需求急凍，持續擴大的產能導致供過於求（詳見圖2），價格大跌並出現削價競爭；美國部分則因多次的升息，導致消費漸趨保守，抑制產品需求。世界兩大經濟體系的狀況，也為產業需求前景蒙上一層陰影。

挑戰3》

全球環保意識抬頭

《全球塑膠公約》，要求2040年流入海洋塑膠垃圾量要減少80%以上、塑膠總產量要減少55%、與塑膠製程相關與處理廢棄物的溫室氣體排放量，僅能占總排放量的15%等，歐洲國家更率先開徵「塑膠稅」，以上種種，無疑是對石化產業的一記重擊。

另外，美國《清潔競爭法案》（Clean Competition Act，CCA）已通過二讀，原定最快今年通過並執行，徵收產業類別包含：石油開採、石化產品製造、煉油廠、地下採煤、所有其他石油和煤炭產品製造、天然氣開採等碳密集產業，並計畫2026年起，範圍擴大至中下游產品。

而台灣石化產業外銷美國占比較高，受影響較大，賀錦麗若當選必會繼續執行CCA；但若是川普當選，則因對氣候法案持反對態度，關於這項法案是否會執行尚屬未定。

素有前代「護國神山」之稱的台塑（1301），靠著塑膠締造無數就業機會帶動台灣經濟成長，不過往日風光不再，營運也正面臨著前所未見的嚴苛挑戰（詳見表1），雖然當前多數石化產業個股股價淨值比約在1倍上下，但前有來自全球環保意識抬頭所造成的衝擊，後方更須提防中企搶市的雙重夾殺，在這嚴峻的環境下要盼春燕回巢，似乎為時尚早