日圓強升 外銷台廠意外受惠

【撰文：李科諺】

由於日本央行過去長期實施極低的利率政策，投資人因此在日本借出低利率的日圓，並轉換成其他貨幣，以投資較高收益的標的。而這類套利交易，在日圓長期弱勢的背景下相當盛行。

但日本央行今年7月31日調升利率到0.25%，重回2008年11月的水準（當時利率為0.3%），不只讓美元兌日圓的匯率瞬間跌破150日圓，更令各國投資者倒吸一口氣；隨後聯準會8月1日的利率決議，不只表示維持美元利率不變，更透露未來降息的可能性。此意外發展，竟成為引爆8月初全球股災的最後一根稻草。

美國、日本這兩大央行態度的反差使得日圓空頭、大量平倉，套利交易的局勢瞬間扭轉，各國投資人紛紛猛拋手中持股，因而演變為8月5日的「黑色星期一」，日經225（Nikkei 225）指數重挫12.40%，台股加權指數也下挫8.35%。但在當天台股中仍有數檔個股亮紅燈鎖住，其中工具機概念股喬福（1540）更是從8月1日開始連續3天漲停。

喬福》工具機報價價差擴大 可望帶動美洲營收攀高

除了AI產業外，台灣的工具機產業，在全球供應鏈中也有著舉足輕重的地位，而喬福作為工具機產業佼佼者、機器人概念股，其重要性更是不言而喻。

喬福的營收比重中，切削中心機占50.65%、CNC車床占41.70%、維修占7.65%。其在國內的競爭同業有高鋒（4510）、東台（4526）等，同時喬福的銷售比重為美洲占47%、亞洲與歐洲各占約24%，由於是外銷為主，因此也不乏來自其他國家的競爭對手。

過往日本與台灣生產的工具機報價價差約20%～至30%，但美元兌日圓的匯率從今年初的1美元兌142日圓左右的水準，一路上升至1美元兌160日圓上下，加上部分日廠改用日圓報價，導致台日雙邊的報價差距縮小，甚至價格更加低廉，對部分工具機產業台廠的訂單與營運造成相當的衝擊。

不過，因為近期美元兌日圓急速下貶，同時新台幣兌美元的弱勢趨勢未變，加上我國工具機以外銷為主，台、日雙邊報價出現至少10%的價差空間，與日系產品應對的工具機廠可望因此獲得轉單效應及匯兌收益挹注。

至於營收方面，喬福除了2020年因疫情出現短暫衰退外，2021年起每年營收皆出現雙位數增長，2023年更恢復到5億7,000萬元以上的水準，而今年僅上半年累計營收便達到3億2,855萬元，較去年同期增長25.46%，加上目前訂單能見度約2季～3季，2024年全年營收有望維持連4年增長。

不過，雖然2021年起喬福營收逐年增長，EPS卻相對曲折，2020年與2021年皆呈現虧損，直到2022年才轉虧為盈，回到1.27元；至於今年表現，僅上半年EPS便達1.48元，財報三率——毛利率、營業利益率及稅後淨利率也恢復至一定水準，徹底擺脫了疫情後的營運谷底。

視陽》隱形眼鏡銷日占比高 匯差有助EPS上看10元

由於日本與台灣產業存在高度競合關係，匯率變化將使台、日廠商競爭力出現此消彼長。自7月初至今（8月20日），日圓兌新台幣升值約9.36%，令過往因匯差而受害的產業帶來契機。而除了工具機，法人也關注到隱形眼鏡產業的潛力。

據經濟部所公布，我國隱形眼鏡產業今年1月至4月產值共63億元，年增12.3%，擺脫2023年因中國消化庫存的衰退窘境，精華（1565）、視陽（6782）和晶碩（6491）今年上半年EPS表現，皆已超過去年同期表現。日本作為全球隱形眼鏡第2大需求國，更是台灣該產業最大出口國，日圓的升值不只可提升客戶拉貨力道，對收受日圓的業者而言，在營收與毛利率部分也能帶來正面效應。其中又以視陽受惠幅度最多。

視陽近年在日本的銷售額持續增長，2022年更是雙位數增長，其中應收帳款中逾20%是收受日圓。截至2024年7月底，累計營收已來到20億5,677萬元，較去年同期增長64.87%，上半年EPS則來到4.99元。值得留意的是，因視陽的隱形眼鏡產能提升、邁入旺季，稼動率可望提升90%以上，如果未來日圓持續升值，產品報價上也將更有競爭力，今年營收上看34億元，EPS則上看10元。