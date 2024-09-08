打敗通膨掌握5原則 篩出優質金控股

【整理：周明欣】

近年通貨膨脹率衝高，萬物包括股票皆漲，如何選股操作，才能賺到遠遠打敗通膨的獲利？靠投資金控股累積逾5700多萬的股市肥羊（以下簡稱肥羊），近年又再賺進2,800萬元。

新出版《股市肥羊：從低收入戶到8500萬資產》一書的他表示，通貨膨脹無可避免，但與大盤緊密相關、不會倒閉的金控股，價格永遠會跟著上漲。投資人只要從中擇優投資，就能吃到金控股股價隨通膨上漲的紅利。而他投資過的優質金融股，是經過以下流程和原則做篩選評估：

首先是界定選股範圍，肥羊認為，金融業絕對不可能倒閉，「只需要挑選龍頭銀行，就能壟斷金融業的利潤。」，而他以元大台灣50（0050）成分股中的金控股為主，共有12家（取自2024年7月資料），分別是中信金（2891）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）、第一金（2892）、合庫金（5880）、永豐金（2890）、華南金（2880）、台新金（2887）和開發金（2883）。

對於這12家金控股，肥羊會做評價分析，並搭配以下5個原則投資：

原則1》大公司：小公司太容易倒閉，很危險，最好是選擇大公司。金融業幾乎都是大公司，而且有金管會查帳，雙重保險，讓你更安心。

原則2》現金股利高：現金股利過低的公司，無論外界如何吹捧，肥羊都不可能接受。但他也不會要求現金股利高於EPS，適量就好。金融業現金股利都不低，很值得投資。

原則3》股價平穩：肥羊表示，「不喜歡股價暴漲暴跌的公司，」因為這會讓他在進行「抄底」時，會不知道「底」在哪裡，從而投入過多資金，造成大規模虧損。而金融業的股價都很平穩，若沒有什麼變化，他只需在年初算一算，就可以猜出年底EPS會是多少。

原則4》競爭溫和：太過競爭的產業，很容易倒閉。金融業是壟斷市場的特許行業，競爭溫和。

原則5》壟斷整個產業：個別銀行或許會倒閉，但整個金融業絕對不可能倒閉，所以他認為，將賺錢的金控股全買下最省事。但如果財力不足，建議挑選1家金控或2家就好。

在年初就會估算12檔金融股EPS的肥羊，會搭配上述5原則，分成S、A、B、C、D等5個等級，其中他只會投入S級的股票，而A級的股票可再觀察，屬於這2級的金融股分別有：

評價S級》值得長抱的搖錢樹，有以下5家

1.中信金：獲利很穩，從2017年起，就是肥羊的主力持股，至今從未改變。曾有人問他：「啥時要賣掉中信金呢？」他說：「10年內不考慮出清。10年後的事情，10年後再說。」

2.富邦金：肥羊持有富邦金多年，雖之前富邦產險因販售防疫保單，賠得非常慘；美國聯準會（Fed）升息，富邦金持有的債券價值又大幅度縮水，現在終於看到賺錢曙光。

3.元大金：雖然肥羊沒有投資近年大賣的ETF，但許多火紅的ETF都是元大金旗下元大投信所發行，ETF賣得愈好，金控就賺得愈多，做元大金的股東就好。

4.國泰金：之前許多人抱怨國泰金股價不會漲。其實不是國泰金股價不會漲，而是上漲時機未到。像是2024年年初，國泰金的股價就漲超凶，如果氣勢能持續到年底，大有可為，可惜後來被富邦金超車。

5.永豐金：最大的優勢是獲利穩定、股價便宜，缺點是現金股利長年偏低。如果你買不起股價超過30元的中信金、元大金，那麼股價20多元的永豐金是個不錯的選擇。

評價A級》表現平穩，可多加觀察，有以下3家

1.玉山金：這幾年股價下跌的主要原因就是股票股利發太多。股票本身是沒有任何價值的，要把股票賣掉，才會有價值。目前玉山金的政策改以現金股利為主，希望能對長期積弱不振的股價帶來好影響。

2.華南金：過去華南金的現金股利一直都不高，多在0.8元以下，2024年算是很勇於突破，配1.2元，大舉提高現金股利，希望以後可以繼續下去。

3.開發金：2023年開發金配發的股利是0元，這件事情重傷開發金的股價，也是開發金沒有晉級評價S級的原因。因為這件事情，本肥羊3年內不會考慮購買開發金。

當持有的個股出現獲利下滑、不配發股利，或經營效率不彰、胡亂更換董事長等情況，掉到B級（含）以下，肥羊表示，他會賣光，一律不持有。