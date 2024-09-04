3方法掌握漲跌先兆 趨吉避凶

【撰文：李科諺】

今年上半年，台股漲幅居全球之冠，但正當股民歡慶指數突破2萬4,000點歷史新高時，卻突然在2024年8月2日下殺破千點，失守季線；8月5日再殺1,800點直破半年線，最低來到1萬9,783點。短短2日台股就下跌2,800點，斷頭、砍倉及違約交割頻傳。雖然才過2周，台股隨即強力反彈，但若再遇類似走勢，如何趨吉避凶？

技術分析達人朱家泓表示，若能善用技術指標，例如趨勢、K線、成交量及均線等，掌握投資先機，未雨綢繆。而歸納他觀察運用方式如下：

方法1》確認趨勢，瞄準行情順勢操作

《孫子兵法》中寫道：「順勢而為，借勢而進，造勢而起，乘勢而上。」《呂氏春秋》亦寫道：「君子謀時而動，順勢而為。」以上兩句話，皆在強調趨勢的重要性。正所謂覆巢之下無完卵，當出現全球性的黑天鵝時，例如：2008年的金融海嘯、2020年的新冠肺炎疫情、2022年的烏俄戰爭等，每次國際股市都會出現恐慌性賣壓。

若此時投資人仍將基本面視為投資準則，或是堅持逆向操作，恐須做好持續向下攤平的覺悟，例如真實事件改編的電影《巴黎交易員》中，主角便因逆勢交易造成鉅額虧損，令法興銀行一度面臨破產危機。

方法2》觀察K線、成交量，判斷股市多空

K線就是透過紅紅綠綠的棒子，將多空交戰的結果以最簡化的方式呈現，再搭配成交量觀察，就能夠看出當前的股市是多頭還是空頭具有優勢。朱家泓舉例說明，鴻海股價在今年3月初出現爆發性成長前，已在100元上下盤旋許久，但3月11日與3月12日拉了2根紅K，同時成交量更是來到35萬張，遠高於此前每日約5萬張的成交量，顯示買盤強勢進駐，且之後每日成交量皆有20萬張以上的水準，價量並進，隨後便開啟第1波多頭，4月24日的紅K配上19萬張以上的成交量，也為第2波多頭走勢開啟契機。

再從成交量觀察，7月初以前的收盤價多高於前一日收盤價。自7月後卻出現反轉，股價也陷入盤整，隨後賣壓逐漸加大，到8月1日當天，開高走低，成交量也從約7萬8,000張縮至7萬1,000張左右，為之後的大跌埋下伏筆。

方法3》善用均線，抓準進出場時機

當短期均線下彎，並持續穿破中長期均線時，跌勢恐將一發不可收拾。他再以台塑（1301）為例，近年由於中國產能過盛，使得該產業供過於求，股價也隨之下修。可以看到在2023年6月底到7月底的1個月之間，台塑的5日均線、20日均線以及60日均線，接連穿破120日均線，並且明顯下彎，顯示短中期的股價已經開始低於長期水準，因此股價一路下修，截至8月19日，空頭趨勢仍未見到趨緩。

對於技術指標的運用，朱家泓建議新手可以使用2條均線作為短中期進出的考量，當5日均線上穿20日均線時，可做進場考量；反之，5日均線下穿20日均線時，也要有止損的勇氣。

縱使是護國神山台積電，也會有修正的時候，不過若是在今年年初第1個多頭訊號出現時便進場，4月底依5日均線穿破20日均線而止損的投資人，至少有250元的獲利空間。到了5月初，5日均線再次突破20日均線，第2個多頭訊號出現，依照紀律遵守5日均線穿破20日均線而止損的投資人，因能在7月22日時止損出場，也有150元的獲利空間。但若是一直持有到8月5日的低點813元，因為已與5月初進場成本相去無多，故獲利空間也會大打折扣。

雖然掌握技術分析各指標，可以讓投資人掌握先機，但投資最怕的就是不遵守紀律，例如：看到多頭走勢趨緩或是轉空訊號出現，卻因害怕少賺而捨不得出場，使得獲利回吐；又或是空頭趨勢已經確立，卻仍秉持著不出場便不算賠，因而愈攤愈平，最後導致虧損金額遠遠超過自身承受度的情形。尤其如今台股萬點已成常態，動輒便是200點～300點的跳動，即使只有1%左右的漲跌幅度，也會加大投資人的風險與回報，因此遵守紀律對投資人來說，是非常重要的。