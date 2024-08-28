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用長期定期定額 為退休圓夢

聯合新聞網／ Smart智富月刊
圖為退休族示意圖。圖/ingimage
圖為退休族示意圖。圖/ingimage

【撰文：王儷玲】

國人對退休規畫逐漸重視，開始探索如何有效進行退休理財。2024年基富通證券發表的「萬人退休大調查」顯示，受訪民眾預期平均退休年齡為62.5歲、平均退休金需求約為1,400萬元，比2020年上升近300萬元，主要是因應長壽風險、通膨與勞保年改的影響。令人擔憂的是，調查結果也顯示，高達62.9%的民眾未進行退休理財投資。1111人力銀行的「上班族理財現況調查」也指出，僅37.6%的人將投資的主要目的設定在退休養老。

要做好退休投資理財，最好的投資方法是定期定額且長期投資。首先，在金融市場波動下，投資人常擔心買高或賣低，定期定額投資可有效降低平均投資成本，不必花時間在市場波動中擇時，減少長時間盯盤及判斷高低點的困擾，也可有效分散風險，更容易獲得穩定且合理的報酬。

瑞銀集團近期發布的《全球投資回報年鑑》顯示，台股近60年的年化報酬率達到9.8%，顯示長期的報酬率相當可觀。其次，定期定額投資容易掌握預算，實踐門檻較低，每月只需投入定額少量的資金，就能在不增加經濟負擔的情況下累積資金。且定期定額投資能減少交易費用，目前許多金融機構更針對定期定額投資者提供手續費優惠，甚至有免手續費的服務。

定期定額投資可保護退休金不受通膨侵蝕，有效延緩本金價值的貶值速度。整體而論，該投資策略可減少投資風險、降低成本、節省時間，是實踐退休理財投資簡單又有效的方法。但定期定額長期投資並非完全沒有挑戰，有些民眾仍會遇到退休前市場下跌或是投資報酬率不如預期的現象。因此，選擇適合的投資標的非常重要。

目前許多金融機構都有建立退休投資平台，例如，基富通的好享退與好好退休準備平台等，提供經專家篩選的專屬退休投資標的給不同年齡層的民眾選擇，主要分為積極、穩健、保守型基金及目標日期型基金等類型，這些篩選出的基金都具有長期穩健投資表現且嚴格控管績效的特點。根據基富通證券的「好好退休準備平台」投資數據可發現，自2021年成立以來至今年6月底，參與者的實際報酬率平均達到14.52%，基金的定期定額淨值報酬率更高達20.16%。

定期定額長期投資可幫助民眾穩健地累積退休金，若愈早開始投資，便可透過複利帶來愈大的財富累積效果，建議民眾提早開始規畫，為自己實現富足無憂的退休夢想。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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