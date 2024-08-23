釐清保險受益人與稅務問題

【撰文：吳易燁】

首先，雖然根據《遺產及贈與稅法》第16條規定，約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金，不計入遺產總額。但有2要點要留意：第1，要保人與被保險人須為同一人；第2，要有明確指定受益人。也就是說，當要保人同時為被保險人，保險事故發生，保險理賠金將給付給受益人，此筆保險理賠金原則上免計入遺產課徵遺產稅。

但依《所得稅法》第4條第7款規定，人身保險之保險給付免納所得稅，受益人要注意是否有最低稅負制的問題。根據《所得基本稅額條例》規定，當「受益人」領取「特定的保險」給付時，須計入基本所得稅額。因此，儘管指定受益人之保險金不計入遺產總額，但仍要計入個人所得稅，並確認是否達最低應繳稅額門檻。而2024年起，保險死亡給付免稅額調高為3,740萬元，如果超過便需計入受益人所得稅計算。

保單算是種有價證券，要保人擁有變更受益人、保單質借、解約等權利，故保單屬要保人資產，但有些細節須留意；當要保人、被保人及受益人三者非屬同一人時，要保人死亡時的保險給付，會視為要保人遺產。

另外，依《保險法》第115條，利害關係人（被保人、受益人）均得代要保人交付保險費，如果是無償代繳保費，符合贈與的要件，以贈與論，必須接到通知後10日內申報贈與稅。無償變更要保人，也視為贈與行為，要對變更當時的保單價值準備金課贈與稅，並於變更後30日內主動申報否則會連補帶罰。

為避免人壽保險給付免計入遺產總額的特性遭到濫用，基於實質課稅原則，若遇到高齡投保、鉅額投保、密集投保、短期投保、重病投保、躉繳投保、舉債投保及保費大於或等於保險給付等8大態樣，國稅局可能會將人壽保險金列入遺產課稅。

去年遺產稅核定情形，高資產族群遺產平均為3億1,000萬元，扣除免稅額、20%應繳稅率的費用後，繼承人應繳稅額為6,000萬元左右。故善用保險降低應稅財產，是許多高資產族會考慮的工具，但應注意保單關係人的安排，及定期檢視受益人及保額的額度，是否超過免稅額，並提早安排。（本文作者為台灣、中國、香港國際認證理財規畫顧問（CFP®））