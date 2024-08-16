【撰文：張真卿】

1980年代是以東方世界日本主導的鋼鐵、汽車、家電、金融業和地產商為主；1990年代是以西方世界美國高科技公司為主；2000年代則是東方世界的中國，帶領金磚四國（指巴西、俄羅斯、印度和中國）的原物料產業；2010年代是西方世界美國的行動裝置引領的大榮景，並持續到2021年。鑑往知來，我們可以由歷史推論未來的世界，下一次產業榮景將是以人工智慧（AI）為核心的產業，引領世界將輪到東方世界的台灣。

就以過去30年來看，自1995年開始，網路進入百花齊放的時代，美國靠著科技與網路新創企業引領風潮。根據世界銀行的資料，從1995年到2000年，美國網路普及率從9.2%，迅速攀升至43.1%。

到了2000年3月10日，以科技股為主的美國那斯達克（NASDAQ）指數達到5,132點的巔峰，較前一年指數翻了1倍。結果不到3天後，又發生了重量級的事件。2000年3月13日，一則宣布日本經濟再次陷入衰退的新聞，引爆全球股市賣壓。當然，美國科技股也不例外，幾個指標性的科技公司，如戴爾（DELL）等，開始大量賣出自家公司的股票，引發市場恐慌性賣壓，不到幾週的時間，股市就蒸發了10%的市值。最終，那斯達克指數光是在2000年，就下跌了39%。

2000年，美國科技產業過度投資產生危機，引爆「Y2K（千禧蟲危機）高科技泡沫化」，拖垮全球經濟，全球經濟主導權由西方世界的美國轉移到東方世界的中國。中國運用廉價的勞力、便宜的土地和優惠的財稅制度，吸引全球企業設廠，中國成為全球最大的製造工廠，生產價格便宜品質又不差的產品，行銷全世界。台資企業也紛紛西進中國投資，台商成為有錢人的代名詞。中國是當時經濟成長率最高的國家，中國引領全球經濟走了8年的榮景。

2008年，受到前一年美國次貸風暴影響，爆發金融海嘯，重挫全球股市、匯市和債市，各國央行相繼推出寬鬆的貨幣政策，企圖挽救低迷的經濟。直到2008年下半年，美國聯準會（Fed）大膽推出史上首創的量化寬鬆（QE）政策，情況才開始改善。經過3次大撒錢，讓美國景氣由谷底翻身。

走過世紀金融海嘯，美國靠著殺手級的創新科技再度稱霸世界，其中的關鍵就是蘋果（Apple）、4G加上行動裝置引爆的大商機。自從蘋果智慧型手機iPhone問世後，行動裝置產業開始欣欣向榮。台灣電子產業成為蘋果手機的供應鏈和組裝廠，「一顆蘋果救台灣」，讓台灣景氣再次出現向上的契機。全球金融市場從2008年金融海嘯的谷底，復甦到2021年全球股市頻創歷史新高，走了13年大多頭。

到了2022年，俄烏戰爭爆發，原物料價格暴漲，困擾全球景氣的是通貨膨脹。美國聯準會採取暴力式升息，利率由0%一路升到5.25%，全球景氣、股市和債市跌得慘不忍睹。看似絕望之際，OpenAI橫空出世，AI產業成為產業明燈，輝達（NVIDIA）的股票變成大家追捧的標的，輝達執行長黃仁勳更是成為閃亮巨星。

台灣是科技島，也是AI島。台灣電子產業聚落完整，從上游的半導體、中游零組件，到下游的組裝廠，從雲端伺服器，到邊緣運算的筆電和手機，台灣準備走10年大運。

我們何其有幸，在這一波AI的浪潮下生在台灣，享受新科技所帶來的榮景。人一輩子遇不到幾次這樣的機遇，大家要好好把握這次財富重分配的大好機會，將資金投資在AI相關產業，如果不知道要買什麼，就買AI產業最大公約數的台積電（2330）。（本文為著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本財經書作者）