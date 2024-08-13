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AI泡沫了嗎？ 專家：AI投資有機會產生現金流

聯合新聞網／ Smart智富月刊
AI。路透
AI。路透

【撰文：朱紀中】

以輝達為首的AI股，2022年第4季開始起漲，一段時間就有分析師跳出來探討：「AI泡沫了嗎？」由於輝達去年上漲2.4倍、今年（迄7月24日）再漲1.37倍，華爾街出現一種論述：微軟、亞馬遜等科技大廠合計投資逾1,500億美元購置AI設備，但靠AI賺進的獲利卻很少，AI基礎投資賺不到錢，類似2000年網路科技泡沫破滅的歷史將可能重演。

至於觀察指標，可看那斯達克100指數與羅素2000指數比值，前次科技泡沫時是8.07，現已衝高到8.67，顯示泡沫即將破滅！隨著美股「七姐妹」股價跌破50日均線，泡沫真的破了嗎？

不同於泡沫論分析，有專家從產業需求觀察，認為只要AI工具能在手機、個人電腦、電動車等「物理世界」看到實際應用，AI基礎投資就有機會產生現金流。觀察指標可看蘋果9月推出的AI手機、特斯拉預計10月推出的機器人計程車。

單就特斯拉營運分析，投資人原本將其視為電動車龍頭，股價在2021年底登頂到407.36美元，但因中國車廠競爭，汽車營收增長不如預期、股價重挫。今年6月股東會，馬斯克大談機器人商機，認為特斯拉將靠AI應用獲利上兆美元。依此推估，公司市值有機會看到20兆美元，是目前的25倍！這個「夢」一度帶動股價大漲，券商跟著調高估值，只是夢想要落地，得看實績，有待時間驗證。

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