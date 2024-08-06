大賺的格局+長期投資的原則 用四季投資法布局被低估股票

【整理：黃嫈琪】

2024年的台股受惠人工智慧（AI）產業熱潮，走出一波強勁的漲勢，鴻海（2317）股價更突破了長期盤整區間，短短半年就從100元左右翻倍漲到200元之上。事實上，財經分析電子報《投資家日報》總監孫慶龍，早已在2023年6月底於財經節目上指出鴻海股價太過委屈，並看好鴻海的後市可期。

孫慶龍認為，要在股市中獲得豐厚獲利，可以掌握逢低布局且長期投資的訣竅。他在新書《超前部署賺好股》中就詳細分享這套運用已久的投資哲學。「在股票投資中，我始終堅信，財富累積的過程應揚棄追求5%、10%的蠅頭小利，透過「大賺」的格局，才能創造出優異的結果。」孫慶龍敘述道。而他所謂的「大賺的格局」加上「長期投資的原則」，類似農業社會春耕、夏耘、秋收、冬藏節氣循環的概念，因而他稱之為「四季投資法」，運用重點如下：。

春耕》努力尋找好公司，逢低布局好價格

「春耕」指的就是努力尋找「好公司」，在尚未引起市場注意時，利用「好價格」的條件默默買進、逢低布局，並等待日後營運的發酵。

夏耘》緊盯公司營運變化

買進後，持續關注公司每月公布的營收及每季獲利等財報數字，觀察是否進入「夏耘」階段。通常財報數字或營運展望上會出現一些利多訊息，因此會讓市場上其他投資人開始注意到這檔股票。因為先前已經在春耕期以較低的成本建立持股，所以這段時期會開始享受到第1波獲利的喜悅，獲利大約會落在20%～30%之間。

秋收》秋老虎發威，市場議題發燒

然而，真正可以讓投資人享受到賺大錢的喜悅，則必須得仰賴「秋老虎」的發威。因為只有在火熱的太陽帶動市場投資人瘋狂追逐時，才能創造出好整以暇、逢高出脫的機會，此時正值「秋收」的階段。

冬藏》回收獲利，為下個循環做準備

最後「冬藏」，則是將股票的獲利落袋為安，並且將滿滿的現金好好收藏。冬藏最主要的目的就是，當下一個春耕來臨時，手上有豐沛的籌碼可以再一次逢低布局。

實例》發現鴻海遭低估 10個月後股價飆漲

孫慶龍在其主筆的《投資家日報》中，長期追蹤台股營收王鴻海。2023年4月就指出，鴻海股價出現低檔黃金交叉轉折，且其本益比與AI伺服器成長動能潛力，分析提出其股價極度委屈。

相隔10個月，2024年3月鴻海股價起漲。果然其在3月14日公告2023年財報，全年營收達6.16兆元，雖然相較2022年6.62兆元衰退6.98%，但毛利率從6.04%上升到6.3%，營業利益率從2.6%上升到2.7%，稅後淨利率從2.13%上升到2.31%的帶動下，全年每股盈餘（EPS）達10.25元，較2022年的10.21元，微幅成長。

營收衰退，獲利卻逆勢成長，受到此一激勵，加上台股攻上2萬點的多頭氛圍，也讓身為台股第2大權值股的鴻海，從2024年3月以來，展現大象狂奔的飆股走勢。股價從2月底的103元，一路上漲到4月9日的波段高點161.5元，僅僅26個交易日，股價狂奔56.8%。甚至在休息一段時間後，截至2024年6月17日，鴻海股價更飆到200元，漲幅94%。若從2023年10月30日最低點94元算起，鴻海股價累積漲幅更高達112%。

此外，鴻海董事會也決定配發創歷史新高的5.4元現金股利，這已是連續3年股利配發都達到5.2元以上。

上述都顯示鴻海董事長劉揚偉追求高附加價值的營運目標有了成果。展望2024年，鴻海在伺服器產品訂單增加的帶動下，可望帶動2024年鴻海的營運進一步走升。進一步分析鴻海2024年來自伺服器的營收貢獻能夠上升，關鍵是來自AI伺服器的貢獻。

2023年AI伺服器占鴻海所有伺服器營收比重已達30%，預估2024年將持續成長到40%；換言之，鴻海2024年來自於AI伺服器的營收貢獻可望逼近新台幣6,900億元（＝2023年營收6.16兆元Ｘ雲端網路占比28%ＸAI伺服器占比40%）。在假設AI伺服器代工的「營業利益率」為7%的基礎下，2024年鴻海來自AI伺服器的EPS貢獻可望達到3.48元（＝（6,900億元Ｘ7%）／138.6億股）。

若能在2023年4月，發現股價低迷的鴻海已出現月KD低檔黃金交叉的訊號，並進入「春耕」階段慢慢布局；接著就可進入「夏耘」時期，持續追蹤營收及獲利表現，會發現鴻海的營收在2023年第3季就出現了營收微幅衰退但獲利年成長的表現。而到2024年3月中旬，鴻海公布的財報驚豔市場，隨著AI議題持續發燒，投資人便可等候未來逢高出脫的「秋收」及「冬藏」時機。