漲多就是最大利空？ 分析師靠「3步驟」把握逢低布局契機

【撰文：楊明峰】

股市中常見一句話：「漲多就是最大利空」，當台股進入2024年下半年，能否延續上半年的強勁漲勢？還是出現修正大回檔？擁有20年法人資歷的資深分析師鍾國忠提醒，台股雖然不斷創高，但資金輪動快速，投資人仍須居高思危。

鍾國忠分析，加權指數在2024年以來的上漲過程中，量價關係維持健康態勢，並未有「上漲時追漲無量、下跌時出現恐慌性賣盤」的情形，且在今年4月大幅修正、回測季線時，明顯出現大量承接量，顯示台股下檔有撐。另外，AI題材可望支撐台股中長期的向上動能，且在資金面、題材面的相輔相成之下，更有利於推升台股指數不斷創高。

不過，隨著指數漲多後出現大回檔，鍾國忠提醒，投資人可評估中長線合理價值，逢低布局未來趨勢看好的股票。鍾國忠今年上半年以3大步驟，選出中華（2204）、長榮鋼（2211）、創見（2451）、世界（5347）等股票，股價漲幅逾20%以上，其中世界波段漲幅更高達逾50%。因此，他也再以3大步驟選股以為2024年下半年投資布局：

步驟1》觀察產業趨勢，找出符合題材概念股

現今AI應用大爆發，將掀起新一代的工業革命，趨勢銳不可擋。根據DIGITIMES研究中心最新報告指出，全球生成式AI市場規模在2024年達到400億美元，2030年將成長至1兆5,000億美元。鍾國忠認為，目前AI類股中長期成長動能強勁，但目前股價漲多、波動加劇，待股價拉回時再逢低布局，會是比較安全的做法。而在AI應用中，他認為有3大題材值得追蹤，分別是①伺服器，代表業者如緯創（3231）及廣達（2382）等；②台積電設備相關，包含辛耘（3583）、萬潤（6187）等先進封裝設備概念股；以及③機器人與工業電腦應用，以飛捷（6206）為代表。

除目前AI題材外，鍾國忠另看好台灣社會的高齡商機題材：國發會預估，台灣2025年老年人口占總人口比率將突破20%，從高齡社會邁入超高齡社會，預期醫療器材需求不斷攀升，如人工髖關節、膝關節的置換商機成長可期，聯合（4129）未來可望受惠台灣進入超高齡社會，業績具備中長線成長動能。

步驟2》檢視公司營運體質，以營收年增率雙位數成長者為佳

台股上市櫃公司將在今年8月31日前陸續公布半年報，投資人可藉此檢視各家公司的營運表現。鍾國忠會優先找出營收年增率（YoY）具備雙位數成長的公司，接著從毛利率、營益率等指標，觀察公司的營運體質是否呈現正向成長，藉此確認公司在產業趨勢中，是否如實受惠成長。

步驟3》待現金股利殖利率達4%～5%時，可考慮入手

「與其等待降息的不確定性，不如透過現金股利殖利率方式選股。」鍾國忠瞄準現金股利殖利率接近4%、5%的股票，因符合趨勢、公司體質佳，且具成長性，填息機率大，除了可賺4%、5%的股利以外，未來當股價上漲，還有機會賺到更多的價差。

以緯創為例，因符合AI產業趨勢，伺服器業務動能強勁，締造2024年第2季營收同為年、季雙增的成績，更讓2024年上半年營收以4,791億5,900萬元創同期新高。而2024年第1季毛利率、營業利益率表現雖低於2023年第4季，但亦創歷年同期新高，未來可望呈成長趨勢。可見緯創受惠AI產品，整體營運體質更為正向。

股利部分，緯創今年配發現金股利2.6元，以7月12日收盤價106元換算，現金股利殖利率約2.45%，並不算高。鍾國忠表示，緯創營運具備高成長性，EPS可望明顯提升，因此可期待未來股利有所成長。

另外，在現金股利殖利率選股操作上，部分公司的股息發放策略，並不依照每股盈餘比率分配，而是存在「潛規則」，將有操作空間供投資人把握。

像是世界，屬台積電旗下的成熟製程晶圓代工廠，隨著半導體復甦，成熟製程將逐漸走出谷底，展望正向。而該公司每年的現金股利配發皆不低於前一年度，意即現金股利配發持平或成長，像是2022年度配發4.5元現金股利，可視為2023年度的最低標準。在今年5月前股價則多在90元以下，換算現金股利殖利率約5%以上，對於投資人來說，就是一個不錯的入手點。

而精誠（6214）、中保科（9917），近年來每年固定配股約5元上下，縱使面對疫情逆風，現金股利配發率仍超過100%，同樣也是配5元，因此當股價愈接近100元時，現金股利殖利率也就愈接近5%，將浮現更好的投資價值。