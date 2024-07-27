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解析創新投資型保單

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

【撰文：王儷玲】

最近市場上出現不少創新的投資型保單。首先是「永續投資保單」，此類保單所連結的投資標的都是符合ESG（環境保護，Environment、社會責任，Social、公司治理，Governance）標準的資產，選擇此種商品的保戶可用行動支持永續投資，並享有穩健的年收益。例如，國泰人壽最近推出首檔連結綠色債券的投資型公司債保單，滿期不但可保有投資本金，還可享每年穩定現金流與資產傳承保障。此保單連結東方匯理銀行以紐元計價8年期的綠色債券，且債券的資金全用於「綠色投資計畫」，如再生能源、廢棄物回收或可持續水資源管理等氣候變遷調適的專案項目，讓保戶存退休金的同時，也參與永續行動。

另外，看好永續投資的未來市場趨勢，凱基證券與法國巴黎人壽合作推出ESG主題類全委帳戶，連結由霸菱投顧代操的全新標的，讓客戶透過專家代操，參與ESG永續投資，掌握長期穩健的資產配置。新光人壽也推出首張ESG概念的澳幣投資型年金保險，此保單連結綠色債券與那斯達克100 ESG指數選擇權組合，投資運用期間為8年，且保戶每投資達到1萬美元，綠色債券的保證機構法國巴黎銀行，將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植1棵樹木，以實際行動落實守護環境的承諾。

此外，隨著AI人工智能的發展，市面上也推出「智能投資保單」，希望能滿足投資者對靈活性、高效率和智能化的需求。例如國泰人壽攜手國泰世華銀行推出「iSmart變額壽險」，結合智能投資機器人理財的優勢，用大數據演算法在全球市場進行投資組合篩選與配置，適合想投資卻沒有太多時間關注市場的族群。而法國巴黎人壽也推出類全委保單連結理財投資帳戶，由永豐投信代操，阿爾發證券投顧提供投資策略，以理財機器人投資全球多元ETF，在不同人生階段適時調整股債投資組合，創造穩健投資收益。

總結來說，此類創新的投資型保單兼具保險保障與投資功能，具有永續投資的長期增值潛力。智能投資即時汰弱換強的機制，也適合不善理財又想存退休金的民眾進行長期退休理財投資。民眾可多了解，選擇適合自己需求的商品，實現穩健退休的夢想。（本文為《Smart智富》月刊專欄作家、中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

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