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傳承資產的關鍵工具

聯合新聞網／ Smart智富月刊
如果只以報酬率來看，保險不是獲利最高的工具，但若以資產傳承的角度來看，保險則有其不可取代性。圖／聯合報系資料照片
如果只以報酬率來看，保險不是獲利最高的工具，但若以資產傳承的角度來看，保險則有其不可取代性。圖／聯合報系資料照片

【撰文：王冠樺】

台股加權指數2024年突破了2萬點，投資幾乎成了全民運動。為增加可投資資金，有人開始解定存與保單。但在提領、解約前，記得先「停」、「看」，再「選擇」。想想當初規畫保險的目的是什麼？是為了增加保障、準備緊急預備金、獲取高報酬，還是資產的傳承？當初規畫的目的還在嗎？有其他可替代方案嗎？

如果只以報酬率來看，保險不是獲利最高的工具，但若以資產傳承的角度來看，保險則有其不可取代性。而保險在資產傳承中主要有4大特色：

1.避免繁瑣法律程序：遺產繼承前，從資產統計、稅務申報到財產分割，都需要被繼承人（指身故者）相關的資產資料蒐集，繼承人也要一一核對證明文件，全體繼承人更須達成關於遺產分配的共識等。若理財工具有不動產、股票、境外資產時，整理與搜尋的時間又更長。而保險在身故理賠申請時，給付的速度比上述繼承的程序要快速，若資料無虞，約2週內即可獲得保險金的支付，避免了繁瑣耗時的法律程序過程。

2.可指定保單受益人：保險可指定保單的受益人，這功能不受特留分限制。指定的功能讓我們擁有資產上的控制權，隨時可以變更受益人，把錢分配給想給的人，也可依照當時的意識調整受益人的分配比例，能更簡單又快速的管理自己的資產。

3.可預留遺產稅現金：繼承人的生財能力不一定與被繼承人相當，若沒有足夠現金支付遺產稅，將造成繳交稅負與資產繼承上的困難。若提前規畫人壽保險，在保險金給付時可同時作為支付遺產稅的繳納現金，讓財產的繼承更順利。

4.可因法規合法節稅：依《遺產及贈與稅法》第16條第9項：「約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。」不計入遺產總額。這對於有高額資產的人來說，可享有遺產總額的降低，減少遺產稅額。

而受益人與要保人非屬同一人的人壽保險，受益人所受領之身故保險金以每一申報戶全年合計在新台幣3,740萬元以下，則免計入個人基本所得稅額。保險金的稅負優惠，也是理財規畫與稅務規畫中不可缺少的工具之一。

規畫保險時有個先決條件，要年紀與體況允許才可投保，若想透過保險規畫財富傳承，「時間」與「健康」是需要掌握的關鍵因素，避免出現有傳承工具卻無法使用的遺憾。

（本文作者為RFC國際認證財務顧問師、國際認證高級理財規畫顧問（CFP）®）

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