趁重大商展前 卡位飆股賺波段

【撰文：張真卿】

台灣景氣之所以表現優於全球其他國家，是因為電子產業表現傑出；而台灣電子產業之所以表現傑出，則是因為人工智慧（AI）產業引領相關產業蓬勃發展，特別是半導體IC產業。半導體IC產業由上游的矽智財（IP）、IC設計、代工，到下游的封裝測試，再到設備商和材料商，都可以看到欣欣向榮的樣貌。

除了景氣轉佳之外，近期台灣最受矚目的大事，就是今年6月舉辦的「2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）」。台北國際電腦展是亞洲第一大、全球第二大的消費性電子展覽，是全球資通訊及物聯網（IoT）科技應用的指標展覽，也是全球新創企業策略合作對象媒合的重要平台。

像台北國際電腦展這種全球性的專業商展，是投資人了解特定產業趨勢的重要管道。基本上，台灣各個產業公會，每年都會聯合同業廠家辦理商展，在商展期間，公司除了和同業、供應商和客戶交流外，通常也會對外發表新產品。

商展依展出的產品類別，可分為「專業商展」與「綜合商展」2大類，其中，專業商展是指在展覽會場只針對某一產業或某一產品及其周邊原料、半成品和配件的商展，當然也包括機器設備、製程技術，因此，參加此種商展的買方或賣方，都是這種產業的從業人員或公司行號；而綜合商展則不限產業。

此外，商展若以參展商和參觀者區分，可分為「區域性的商展」與「全球性的商展」2大類，其中，區域性的商展規模較小，而全球性的商展則規模較盛大，通常會有專業研討會或新技術發表會，有時研討會的規模及知名度，甚至超過展覽會。

就過去經驗來看，在台灣舉辦的商展，大部分都辦在台北的南港展覽館或世貿展覽館，建議一般投資人可先參加區域性的專業商展，充實產業知識。而國內的投信基金操盤人和研究員，則多會去參加全球性的專業商展，深入了解產業的脈動。

許多上市（櫃）廠商、老闆都知道，在全球性的專業商展中，記者媒體都會到位，是一個對外發聲的好機會。故而有許多公司會在全球性的專業商展中推出新產品，老闆也藉此機會向記者說明產業和公司願景，並透露未來接單狀況，這是對資本市場說明公司願景的好平台，也是吸引投資人目光的好機會。

如果法人覺得整體產業向上，整個產業族群的股價向上機率很高，因此，在個股方面，可以觀察上市櫃公司老闆的言論和規畫的願景，法人也會適時推出研究報告。投資人可以詳讀研究報告，來決定是否值得投資。如果投資人覺得公司未來前景佳，就會進場買股，股價也會上漲。

至於投資策略，則是建議「大膽買進，分散投資」，也就是見到好消息發表，要勇於追價，但要設好停損點；同時不可單壓一檔股票，必須分散投資，降低風險。

另外一種投資策略是屬於比較積極的投資人，也就是在重要商展前1個月，開始買進產業主流股或是產業龍頭股，等到商展開始時，觀察公司在媒體的曝光度和老闆的說法。如果股價表現不如預期，選擇賣股出場；如果股價表現向上，則繼續持有股票，等到利多不漲時，就出清持股。

台股在今年5月份士氣如虹地頻創歷史新高，電子類股更是一馬當先，就是專業投資人士先卡位6月「台北國際電腦展」行情。隨著商展的結束，這個行情也告一段落。

接著，每年7月台灣生物科技展，是台灣生技產業的大事。國內的大藥廠都會共襄盛舉。生技產業「本夢比」的含金量是高於其他產業，也就是公司老闆如果肯大膽的說出願景，搭配市場人士的推波助瀾，媒體的大肆宣傳，股價就能一飛沖天。在生技展期間，投資人要多關心生技展的新聞，可以從中找到飆股。（本文作者為財經作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本書籍）