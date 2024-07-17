快訊

拜登、川普誰當選都不利？美股早盤晶片股大跌 台積電ADR重挫逾6%

18歲少年車禍重創頭部！送醫緊急開刀 2周後甦醒「個性從衝動變乖巧」

川普稱「台灣搶走美國晶片生意」震驚各界 國科會吳誠文回應了

多元分散的挑戰 台積電在美股市場更吃香

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台積電。 路透
台積電。 路透

【撰文：朱紀中】

AI效應引爆全球資金追買少數科技股，隨著輝達股價噴漲、市值突破3兆美元大關，運用獨家先進製程幫輝達代工晶片的台積電（2330），市值已超越股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司，將挑戰1兆美元。

這股資金追買風潮預料將會持續，因輝達在道富科技ETF（SPDR）權重將從6%調高到20%以上，代表可能會有110億美元資金須加碼輝達。一旦輝達股價被推高，搭配華爾街愈來愈多投資銀行陸續調高台積電目標價至新台幣1,100元以上，台積電可能被外資繼續追買，市值將再向上挑戰全球第7的Meta（1兆2,600億美元）。

台積電不僅在台股市場被資金追捧，在美股市場更吃香。根據《彭博》統計，台積電在美股交易的美國存託憑證（ADR），迄6月中旬，交易價比台灣現股高出逾20%，明顯超過近5年平均溢價8%的水線。主因美國大量科技基金（包含被動式的ETF）為了交易方便，都直接購買ADR。

只是眼看外資買盤可望持續挹注，一些台股基金經理人卻在煩惱，因基金持有台積電權重已逼近基金規模10%上限，即使操盤人看好，但基於「多元分散」的風險控管規則，還是得被迫賣出台積電。隨著台積電占台股市值權重達33%，基金持有單一個股不得逾10%規則正面臨挑戰，且不只台灣在討論，華爾街基金公司也在煩惱中。

延伸閱讀

「外資的劇本」將在台積電（2330）身上重演？ 狄驤：先放利多後大量倒貨

他做空台積電（2330）預言會跳空開跌？網憂「這時機」風險大

美道瓊創收盤新高 法人：台股觀望台積電法說

川普質疑保台 台積電ADR盤後回吐正常交易漲幅

相關新聞

多元分散的挑戰 台積電在美股市場更吃香

AI效應引爆全球資金追買少數科技股，隨著輝達股價噴漲、市值突破3兆美元大關，運用獨家先進製程幫輝達代工晶片的台積電（2330），市值已超越股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司，將挑戰1兆美元。

邊緣AI將成下一波成長浪潮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，再度化身為最強AI推銷員，掀起市場高度對AI應用前景的期待，並喊出「3兆美元產值的IT產業，未來有望催出高達100兆美元的產業革命」；剛落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘋果（Apple）發表會，也讓接下來的AI應用如何落地成為全球注目的焦點，尤其是邊緣AI（Edge AI）的發展潛力。

把握3原則應對嚴峻退休危機

關於退休，你是保守一族嗎？小心！太保守的心態恐怕讓你陷入更大的退休危機。國泰投信董事長張錫示警，在當今高通膨、長餘命的環境中，不僅需要更早開始用積極手段準備退休金，甚至連退休後都必須繼續理財，絕不能太過保守，否則恐面臨更高的財務風險。

AI浪潮掀起程式交易3新趨勢

全球掀起人工智慧（AI）浪潮，在算力提升、生成式AI輔助下，大幅降低了程式交易的門檻。隨著AI應用爆發、市場結構的改變，台灣程式交易（Program Trading）掀起3大趨勢，也更將蓬勃發展。

掌握4步驟 挖出低基期成長股

台股受惠人工智慧（AI）題材頻創新高，截至2024年6月13日，加權指數今年以來漲幅累計達24.4%，在全球表現中名列前茅！而擅長挖掘成長股、景氣翻轉股，有「算股偵探」之稱的陳飛龍，也在2024年抓到多檔大漲的AI股、營建股等報酬率勝過大盤，部分個股獲利更超過100%，他是如何做到的？

結合2趨勢 安養信託更加分

最近高齡金融詐騙頻傳，使得高齡金融剝削風險與安養信託之重要性愈受重視。據信託公會2023年統計資料，安養信託之受益人數已達到15萬4,000人，累積信託本金更寫下歷史新高。安養信託近年更積極結合人工智慧（AI）與ESG兩大創新趨勢，提升資產管理與健康照護之安全性，強化高齡信託之服務效率及落實性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。