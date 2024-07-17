多元分散的挑戰 台積電在美股市場更吃香

【撰文：朱紀中】

AI效應引爆全球資金追買少數科技股，隨著輝達股價噴漲、市值突破3兆美元大關，運用獨家先進製程幫輝達代工晶片的台積電（2330），市值已超越股神巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司，將挑戰1兆美元。

這股資金追買風潮預料將會持續，因輝達在道富科技ETF（SPDR）權重將從6%調高到20%以上，代表可能會有110億美元資金須加碼輝達。一旦輝達股價被推高，搭配華爾街愈來愈多投資銀行陸續調高台積電目標價至新台幣1,100元以上，台積電可能被外資繼續追買，市值將再向上挑戰全球第7的Meta（1兆2,600億美元）。

台積電不僅在台股市場被資金追捧，在美股市場更吃香。根據《彭博》統計，台積電在美股交易的美國存託憑證（ADR），迄6月中旬，交易價比台灣現股高出逾20%，明顯超過近5年平均溢價8%的水線。主因美國大量科技基金（包含被動式的ETF）為了交易方便，都直接購買ADR。

只是眼看外資買盤可望持續挹注，一些台股基金經理人卻在煩惱，因基金持有台積電權重已逼近基金規模10%上限，即使操盤人看好，但基於「多元分散」的風險控管規則，還是得被迫賣出台積電。隨著台積電占台股市值權重達33%，基金持有單一個股不得逾10%規則正面臨挑戰，且不只台灣在討論，華爾街基金公司也在煩惱中。