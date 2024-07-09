把握3原則應對嚴峻退休危機

【撰文：鄭杰】

關於退休，你是保守一族嗎？小心！太保守的心態恐怕讓你陷入更大的退休危機。國泰投信董事長張錫示警，在當今高通膨、長餘命的環境中，不僅需要更早開始用積極手段準備退休金，甚至連退休後都必須繼續理財，絕不能太過保守，否則恐面臨更高的財務風險。

素有台股多頭總司令之稱的張錫，近年積極推廣退休理財觀念，在接受《Smart智富》月刊專訪時直指，20年、30年前在超高利率環境下，就算是接近退休時才以存款應對退休，仍輕鬆有餘，然而現今因政府退休年金縮水、通膨居高不下，以及超高齡社會的財務壓力等3大因素下，當前台灣人準備退休金的挑戰比過去更加嚴峻。

防堵退休危機成型，張錫建議投資人準備退休金要把握3原則：退休準備要早、股票部位要高、債券投資要擇時。他強調「儘早開始準備退休金」絕對是準備退休金中最重要的原則，才能以時間換取空間，爭取最好的財富成長效果，千萬不能臨近退休才開始。

原則1》退休準備要早

首先，愈早開始退休投資，投資的標的和配置可承擔更大的波動風險，以時間等待波動過去後的報酬累積效果。

再者，時間能夠等來超有感的「複利效果」，就算投資金額小也能滾出大財富。張錫指出，許多人都會認為一年10%的報酬率微不足道，但每年10%報酬率，8年過後就會翻倍。張錫更以自身經驗做驗證，他表示，2005年剛到國泰投信任職時，就以小額定期定額方式為自己的孩子投資台股基金，迄今報酬都至少7～8倍以上了。張錫笑說「他們的結婚、教育基金都靠這筆錢」，同理可證退休金準備也會有同樣的效果。

原則2》股票部位要高

張錫給的準備退休金第2個重要原則是，股票部位必須要拉得更高，也就是要比過往學理上告訴你的更加積極。張錫坦言，這想法來自他自己一路以來的投資驗證，對他來說也是思維的翻轉，主要是因為現在的大環境通膨高漲，若退休準備不更積極，根本因應不了退休需求，也因此近幾年全球許多大型退休金機構的配置也都更加積極了。

張錫認為，若是20歲、30歲就開始準備退休金的人，根本不用考慮固定收益資產，應全都配置在更具成長性的股票標的，就算是臨近退休或退休後也不能太保守，要保持至少30%～40%的股票資產，絕不能像過去教科書所說的，只剩下固定收益資產。

標的的選擇上，張錫仍首選定期定額股票型ETF，特別是台股、美股相關。張錫分析，標普500（S&P 500）指數長期維持10%的成長率，而在美股（特別是科技股）的帶領下，台股也是長期走揚的市場。投資ETF除能避免投資人自己選股的困難，也能利用指數定期調整來汰弱留強，是極為適合的長期投資退休工具，定期定額則是讓投資人持續投資，降低市場波動風險衝擊的策略。

張錫建議投資股票ETF時，採取「8成核心搭配2成衛星」的配置概念，也就是以美股、台股的市值型ETF作為投資核心，但是其餘20%則配置具趨勢題材、成長空間可期，但波動高的主題型或是產業型股票ETF上，衝高報酬率。

原則3》債券投資要擇時

最後張錫提醒，在準備退休金時，投資債券除以投資等級債之外，要把握「3%門檻」，看準時間、利用小額單筆進場。他分析，以美國來說，長期通膨率約在3%，代表債券殖利率必須要超過3%，才能夠打敗通膨，也才有投資價值，否則不僅利息無法打敗通膨，更有可能面臨虧本，再加上債券本身具有到期的特性，因此「投資時間點很重要」。過去有一長段時間，債券投資價值很低，而現在殖利率處於相對高點，正是配置買進債券的好時機，將可享有高息，還有資本利得空間。