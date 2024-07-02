掌握4步驟 挖出低基期成長股

【撰文：楊明峰】

台股受惠人工智慧（AI）題材頻創新高，截至2024年6月13日，加權指數今年以來漲幅累計達24.4%，在全球表現中名列前茅！而擅長挖掘成長股、景氣翻轉股，有「算股偵探」之稱的陳飛龍，也在2024年抓到多檔大漲的AI股、營建股等報酬率勝過大盤，部分個股獲利更超過100%，他是如何做到的？

陳飛龍投資台股至今已逾16年，擅長透過新聞、法說會、財報等蒐集公司與產業的資訊與動態，藉此估算一家公司的未來價值。當他發現股價被低估時，就會低檔買進布局，長抱至合理價時出場，這套透過價值投資並搭配觀察公司成長情形的選股與操作方法，長期下來為他累積了豐厚報酬，並將資產持續滾大至8位數。

隨著AI快速發展，驅動半導體產業成長動能，陳飛龍自2023年下半年起便陸續布局台積電（2330）CoWoS設備概念股的萬潤（6187）。隨著2024年年底前將迎來新一波的拉貨潮，萬潤股價水漲船高，陳飛龍目前所持股的萬潤部位，報酬率已高達177%。

另一方面，陳飛龍於2023年嗅到房市利空出盡的味道，遂提早布局2024年起陸續有大案入帳的營建股，獲得了超越大盤的佳績，像是皇普（2528）投資報酬率高達121%，而勤美（1532）、亞昕（5213）等2檔股票的投資報酬率也各逾50%。

由於AI相關類股與營建股在2024年上半年受惠資金輪動，出現顯著漲勢。面對台股驚驚漲，下半年行情應如何操作？陳飛龍表示，雖持續看好AI類股，但因漲多有修正風險，他建議優先瞄準低基期的產業或個股布局，將可減少大盤回檔的風險，並提高投資勝率。而採取的步驟如下：

步驟1》瞄準即將進入旺季或迎來復甦的產業

低基期的產業或個股，當進入旺季或是迎來復甦，股價有望築底成長，成為陳飛龍下半年觀察重點。目前如成衣製造、製鞋或健身產業等，從產業龍頭或品牌端的新聞、法說等訊息可得知，庫存水位經1年多的去化已達平衡點，預計今年第3季前後將因應年底耶誕節旺季前開始拉貨。故今年下半年，包含成衣、製鞋等產業都將迎來投資機會，如鞋材大廠百和（9938）即具成長潛力。

健身產業歷經疫情後調整也將迎來復甦，且暑假旺季在即，未來業績成長可期。以柏文（8462）為例，今年1月～5月營收累計達19億9,000萬元，累計營收年增率（YoY）達20.09%，可見受惠展店效益與會員數增加，營運成長已達疫情前水準，去年加今年的展店績效將反映在下半年，營運亦逐步達旺季水準。

步驟2》挑選營運穩健以及高殖利率、高配息的公司

確定產業即將開始復甦或是進入旺季後，具以下條件的個股為優選：（1）在過去1年產業逆風時，營運表現仍能表現持穩、未有明顯衰退；（2）高股息殖利率，或是預期營收提升，同時將提高股息的配發。

再以柏文為例，2024年第1季營收11億4,300萬元，已連續3季維持穩健的營運規模，且預期2024年第2季起，營收將開始反映展店效益，未來季營收規模可達12億5,000萬元～13億5,000萬元，毛利率也將逐步回升至30%上下；再看股利政策 過往股息配發率均維持約8成以上。因此值得列入關注名單。

步驟3》留意單季獲利變化以判斷未來成長動能

接著要留意單季的獲利變化，只要表現有明顯跳升，就代表公司很有可能走出谷底，開始正式進入成長軌道。尤其是當公司進行擴廠、展店、購併等，使得營運規模經濟可望明確提升，將能帶來營運的正向效應。一旦營運規模經濟出現成果，將伴隨著單季獲利出現跳升，維持未來公司營運的成長動能。

步驟4》低檔布局營收轉強的低基期個股

月營收的變化及趨勢，在所有財務數字中是最快反映基本面好壞的指標，因此，當一家公司即將完成庫存調整，但上半年營收表現仍屬穩健，這樣的公司若上半年股價處於低檔整理，一旦下半年營收開始出現成長軌跡，例如營收月增率（MoM），或是與去年同時期的營收年增率出現明顯成長，就能代表營收轉強，預期接下來股價將能有所表現。

目前符合陳飛龍選股4步驟的個股有群聯（8299）、穩得（6761）、百和、柏文、豐祥-KY（5288）等。陳飛龍表示，下半年因近美國總統大選，按照過往經驗來看，股市橫向震盪的機率較高，因此高本益比的科技類股在下半年操作上需更為謹慎。而低基期族群或個股下半年則有望迎來谷底復甦或營運轉機，可望提升操作勝率，且風險與報酬比相對具優勢。