結合2趨勢 安養信託更加分

【撰文：王儷玲】

最近高齡金融詐騙頻傳，使得高齡金融剝削風險與安養信託之重要性愈受重視。據信託公會2023年統計資料，安養信託之受益人數已達到15萬4,000人，累積信託本金更寫下歷史新高。安養信託近年更積極結合人工智慧（AI）與ESG兩大創新趨勢，提升資產管理與健康照護之安全性，強化高齡信託之服務效率及落實性。

安養信託導入AI技術、大數據分析和機器學習模式，提升信託服務之智能化與自動化管理，結合遠距服務，串聯長照、醫療、理財及信託等資源，可滿足不同退休者之需求，建立高齡信託之數位跨業聯盟生態圈。

全球已有許多AI應用於醫療長照信託領域上的創新案例，且國外信託業者常與照護機構合作，透過全球定位系統（簡稱GPS）或物聯網（簡稱IoT）穿戴裝置等無線監測儀器提供遠距照護服務，定期追蹤高齡者之健康、活動位置與生活等數據，讓醫療機構可快速存取相關資料，並透過AI分析即時提供醫療或健康管理建議。

國內的安養信託業者近年也積極與科技及醫療照護業者跨業合作，包括研發輕度認知功能障礙（MCI）及失智症檢測等數位技術，以預測高齡者失智與認知障礙等疾病風險，為高風險族群提供客製化諮詢服務，提升醫療與健康管理服務。另外，有信託業者與長照機構共建遠距照護平台或失智友善信託平台，透過資料共享，快速分享安養信託客戶之健康狀況等資訊，以協助高齡者獲得更加精準之長照醫療服務。

而在信託架構下結合「機器人智能理財」，協助對投資不了解之高齡者進行退休投資，可有效提升專業資產配置，降低金融詐騙風險，以獲取長期穩定之投資收益。

另外，與永續業者的合作，則提供綠色長照安養住宅及樂齡休閒等。例如安排退休者入住綠色照護機構，或藉由連結在地社區資源，提供舒適安享退休生活環境，打造高齡者宜居空間。退休者亦可利用安養信託將自身閒置的不動產再度活用，協助社區共同打造永續環境，作為退休生活穩定之新金流來源。

（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）