安排身後財產 留意3要點

【撰文：駱潤生】

1.遺囑效力：

代筆遺囑指定3名見證人其1兼代筆人；其中2位見證人為其公司員工，均為遺囑所載「受遺贈」對象。依《民法》規定，受遺贈人（接受遺贈的人）及其配偶或其直系血親，不得為遺囑見證人。

法院後來認定製片人立遺囑時，為求遺囑能有效並得依遺願分配遺產，已將擔任見證人的2名員工排除於受遺贈者之外，故遺囑為有效。

2.喪失繼承權：

《民法》規定繼承人若對被繼承人有重大虐待或侮辱，經被繼承人表示其不得繼承，將喪失繼承權。而重大虐待應就客觀條件認定，不得單憑被繼承人主觀認定，就任意剝奪繼承人權利。

後經證人證述，僅能證明手足情感疏離、主觀上不悅而不欲分配手足財產，未能具體證明有重大虐待或侮辱事實。所以本案例手足仍有繼承權。另在無配偶狀態下，手足之應繼分為均分，雖有立遺囑，還是能主張應繼分3分之1的特留分。

而若要如願安排被繼承人的財產，有以下3要點須留意：

1.遺囑公信力：

立遺囑人需具備遺囑能力外，需注意遺囑法定形式，民眾若不熟規定，可透過法院或民間公證人辦理公證遺囑，較不易被挑戰遺囑效力。

想兼顧保密性與公信力，則可採密封遺囑，需兩位見證人在公證人處，由立遺囑人向公證人陳述內為自己的遺囑（不必告知內容），經法定形式及確實封緘後，於封縫處簽名。

2.生前贈與：

透過生前贈與分配財產有贈與稅及喪失掌控權的問題。贈與稅可透過每年244萬元贈與免稅額來安排，若金額較大，可做超額贈與，繳10%～20%不等的贈與稅。

另可安排「附負擔贈與」，在贈與契約約定受贈人時，須對贈與人或第三人負有一定的給付義務，例如父母贈與房產給子女，約定子女照顧生活負擔醫療費用等……。若受贈人未履行，贈與人可要求履行負擔或撤銷贈與。

3.保險指定受益人：

壽險的死亡給付若指定受益人，該金額不得作為被保險人之遺產來安排。因不是遺產就無特留分的問題。且若被保險人有體況問題，可利用免體檢的即期年金，藉此指定身故受益人。

財產分配是複雜議題，財產價值認定及分割協議也常有爭議，所以事先與專業人士擬定妥適規畫相當重要。（本專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））