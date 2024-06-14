停滯性通膨風險下的投資策略

【撰文：張真卿】

停滯性通膨在經濟學上是指經濟停滯，但「失業率高」及「物價持續上漲」同時存在的經濟現象。原則上，當通膨相當嚴重時，市場預期央行會採取「貨幣緊縮政策」，投資人要減少股票持股，避免因資金緊縮所帶來大盤下跌的風險；當景氣衰退、物價下跌，甚至有通縮的疑慮時，市場預期央行會採取「貨幣寬鬆政策」，在市場上注入資金，形成一波資金行情，此時投資人可以開始進場買進優質的股票。

雖說上述邏輯是正確的，但是在操作上卻要有技巧。因為貨幣政策的公布、執行，到政策真正影響到市場，會有時間上的落差。

舉例來說，當央行推出寬鬆的貨幣政策，有人會解讀因為景氣不佳，央行才會想辦法「降利息、救經濟」。不過，寬鬆的貨幣政策不會馬上顯現其效益，景氣也不可能馬上復甦，有時候要連續調降好幾次利率或存款準備率，才有辦法穩住景氣和股價下跌的情形，所以投資人遇上央行推出寬鬆的貨幣政策，是可以靜待買點出現。反之，當央行採取緊縮的貨幣政策時，投資人要降低持股，因為市場預期資金將會減少，持股高的法人機構或投資人會加快處分股票，造成股市多殺多、快速下跌的窘境，此時投資人不宜觀望，離開股市是最佳的抉擇。

以現況來說，在停滯性通膨陰影籠罩下，投資人較好的做法，是將目光放在具有抗通膨概念的個股上，如以下3種資產股，（1）擁有土地資產的傳統老資產股等；（2）受惠土地變更而計畫將持有土地進行開發的個股，（3）在國際財務報導準則（IFRSs）上路後，公司土地有資產重估而帶來開發與銷售利益。這3種資產股，各有代表性個股。以第一種資產股為例，則有農林（2913）、士電（1503）、士紙（1903）等。

投資人除了留意資產股外，也可留意保值性好的房地產，尤其是抗通膨表現佳的商用不動產。台灣上市公司中，擁有最雄厚商用不動產資產者，以金控股為主，特別是旗下有壽險公司的金控股，如國泰金（2882）、富邦金（2881）與新光金（2888）等，它們的商用不動產投資是所有上市（櫃）公司比重最高的族群。

今年，因為完工交屋和銷售入帳高峰、新青年安心成家貸款的加持、台積電（2330）各地設廠帶動不動產的熱度，市場買氣明顯回升。此外，台灣在4月3日花蓮大地震過後，除了有重建需求外，也帶動都更相關商機，全台將進入「大都更時代」，使得營建股成為大家注目的焦點。投資人可以把部分資金投資在營建類股中，享受不動產上漲的利得。（本專欄作者為台中科技大學講師，《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等財經書作者）