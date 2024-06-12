熊市反彈？ 陸股正成為「價值投資」的新樂園

【撰文：朱紀中】

3個月前被外資分析師一路追殺，高喊要客戶「遠離」的陸、港股，4月下旬迎來一波大漲，MSCI中國指數從年初低點到5月22日漲幅達29%，今年以來漲幅不僅打敗頻創新高的印度股市，甚至超越美國標普500指數。

陸股這波反彈，明顯可見政策做多、內資護盤身影；也看到華爾街私募基金砍美股、轉買中國概念股；加上一些「賣過頭」的共同基金被迫回補，出現所謂「再平衡」買盤，靠著資金堆砌，行情漲得又快又急。但因企業獲利未見明顯改善，領先指標PPI（工業生產者出廠價格）到4月為止、連續19個月下滑，在欠缺基本面支撐下，不少分析師認為是一波「熊市反彈」。

不過，隨著MSCI中國指數成分股中超過一半個股股價突破200日線，已有基金經理人推估，股價突破200日線的個股很有機會擴增至80%。部分投資銀行因此撰寫報告，建議投資人可「增持」陸、港股。

其中，有分析師特別拿阿里巴巴、騰訊等中國科技股獲利和股價，與美國科技股比較，發現中國科技股估值比美股大概低了40%。再看預估本益比，標普500指數20.6倍，MSCI中國指數僅略高於10倍，且還低於5年均值，恒生指數更只有8.6倍，難怪有基金經理人認為，中國股市正成為「價值投資」的新樂園，可以留意。