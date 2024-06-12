快訊

找嘸人！海陸66旅下士站夜哨未等交接就去睡 下場曝光

熊市反彈？ 陸股正成為「價值投資」的新樂園

聯合新聞網／ Smart智富月刊
MSCI中國指數從年初低點到5月22日漲幅達29%，今年以來漲幅不僅打敗頻創新高的印度股市，甚至超越美國標普500指數。 路透
MSCI中國指數從年初低點到5月22日漲幅達29%，今年以來漲幅不僅打敗頻創新高的印度股市，甚至超越美國標普500指數。 路透

【撰文：朱紀中】

3個月前被外資分析師一路追殺，高喊要客戶「遠離」的陸、港股，4月下旬迎來一波大漲，MSCI中國指數從年初低點到5月22日漲幅達29%，今年以來漲幅不僅打敗頻創新高的印度股市，甚至超越美國標普500指數。

陸股這波反彈，明顯可見政策做多、內資護盤身影；也看到華爾街私募基金砍美股、轉買中國概念股；加上一些「賣過頭」的共同基金被迫回補，出現所謂「再平衡」買盤，靠著資金堆砌，行情漲得又快又急。但因企業獲利未見明顯改善，領先指標PPI（工業生產者出廠價格）到4月為止、連續19個月下滑，在欠缺基本面支撐下，不少分析師認為是一波「熊市反彈」。

不過，隨著MSCI中國指數成分股中超過一半個股股價突破200日線，已有基金經理人推估，股價突破200日線的個股很有機會擴增至80%。部分投資銀行因此撰寫報告，建議投資人可「增持」陸、港股。

其中，有分析師特別拿阿里巴巴、騰訊等中國科技股獲利和股價，與美國科技股比較，發現中國科技股估值比美股大概低了40%。再看預估本益比，標普500指數20.6倍，MSCI中國指數僅略高於10倍，且還低於5年均值，恒生指數更只有8.6倍，難怪有基金經理人認為，中國股市正成為「價值投資」的新樂園，可以留意。

延伸閱讀

前三強基金今年績效漲約四成 共通點全搭上「輝達概念」

主動式基金 搶搭AI列車

我愛科技股》嗨翻！AI帶來全村的希望 滿足攻守兩大願望，野村投信：3大特色是關鍵

輝達帶動科技股 等待Fed利率決定 史指那指再收新高

相關新聞

熊市反彈？ 陸股正成為「價值投資」的新樂園

3個月前被外資分析師一路追殺，高喊要客戶「遠離」的陸、港股，4月下旬迎來一波大漲，MSCI中國指數從年初低點到5月22日漲幅達29%，今年以來漲幅不僅打敗頻創新高的印度股市，甚至超越美國標普500指數。

台股頻創新高 留意2大變數

台股大盤多頭格局未減！雖然台股加權指數在今年4月下旬回測、跌破2萬點，但進入5月份，台股再度氣勢如虹，強勢站回2萬點大關之上，更頻頻創下新高紀錄。到了5月16日，指數再刷新猷，最高來到2萬1,515.52點。

用類信託功能保單 管好保險金

為了轉嫁未知的風險、守護下一代，阿弘打算投保高額壽險，指定孩子為受益人。但他又擔心將來高額的保險金給付後，孩子會胡亂花費或被人詐騙而讓保險金快速用光，業務員便告訴他：「或許你可以選擇有類信託功能的保單，避免這件事發生。」他聽了一頭霧水，保險也有類信託功能？

從4大長線主流產業挖好標的

2024年年初，台股在人工智慧（AI）、半導體概念股的帶動下，股價狂飆，於4月10日盤中創下2萬883點。雖然後續台股震盪不斷，但許多人樂觀看待，覺得2萬點將成為台股的新常態。

用外溢保單為退休保障加分

外溢保單結合保戶自主健康管理，透過增加保障額度或保費折減等回饋機制，鼓勵民眾維持良好的運動及規律飲食習慣，以降低罹病率、減少醫療支出。金管會指出，截至2023年底，外溢保單的初年度保費收入約新台幣207億元，較2022年同期增加33%，顯示在政府積極地推動下，市場給出了正面回饋。

如何用保險因應天災損失？

台灣位處環太平洋地震帶上，颱風、地震等天然災害雖無法避免，但能透過保險來強化個人財產保護。建議地震後如有財物受損，應保留現場原狀，若須移除殘留物，要書寫標示牌，顯示日期、時間及地點，並拍照存證後再移除，且記得於理賠人員或災害損失勘查前勿丟棄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。