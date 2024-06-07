台股頻創新高 留意2大變數

【撰文：陳文】

如果統計自今年5月以來（編按：截至5月17日為止），台股大盤最高上漲超過1,000點，漲幅逾5%，市值也一舉衝破67兆元。

3大法人籌碼方面，截至今年5月17日為止，內外資合計買超1,837億元—外資大舉買超了1,396億8,400萬元，投信買超456億2,000萬元，而自營商方面則是賣超16億100萬元。

面對多頭氣勢續旺且不斷走揚的台股，豹投資創辦人徐黎芳表示，今年以來，在通膨明顯降溫、庫存去化進入尾聲的同時，帶動整體產業狀況轉佳，市場對於景氣、經濟狀況相當樂觀。加上台股上市櫃公司2023年年報公告的優異數字表現激勵下，讓市場沒有雜音，進一步推升台股樂觀氣氛延續，指數持續往上攀升，也讓法人圈趁勢在這段時間集中火力。

不過，在台股頻頻創高之際，居高思危絕對是投資人必備的心態，同時須留意後續市場可能會出現的變數。徐黎芳指出，後續有以下2大變數須特別留意：

變數1》若川普當選總統

股市易出現震盪

美國總統大選將於今年11月5日舉行，隨著大選日期進入倒數計時，美國現任總統、民主黨候選人拜登（Joe Biden）以及共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的募款和造勢活動如火如荼進行，而兩人也將於美國總統大選投票前舉行兩次辯論，時間點分別是6月27日、9月10日。

根據《華爾街日報》（Wall Street Journal，WSJ）於4月上旬公告的民調顯示，在競爭最激烈的7個關鍵搖擺州之中，拜登在6州落後川普。

報導指出，選民對美國經濟狀況普遍不滿，並質疑拜登能力和表現。這也意味著，川普當選機率偏高，而川普行事與政策不確定性眾所皆知，屆時勢必讓市場不確定性提高。在眾多不確定性影響下，股市容易出現震盪，操作難度將大幅提高。

變數2》投信6月底結帳

小心持股過高個股

據過往經驗，只要季底或年底，也就是3月、6月、9月、12月，投信為美化基金持股帳面價值，將面臨季底作帳壓力，且由於投信受法規規範，具內稽內控制度，又有相關的主管機關監理，因此投信操作上會避免短線操作，故近期投信連買標的，最快也要到季底才會賣出。而到6月中旬後，則需避開投信持股過高之個股。

投資標的部分，徐黎芳建議，現階段可先以「投信連買」的方向來選股。而她透過回測，找到勝率最高的選股策略，其篩選條件包括：

①投信連續買超。

②主力買超占個股成交量比重高。

③技術面站上季線（也就是60日線）。

④股本位於10億元～100億元之間。

⑤每日的成交量需超過1,000張。

徐黎芳解釋，當投信持續看好，連續買超2個交易日，同時市場主力受到吸引，借勢投入了超過當天成交量的1成買盤，積極買進，表示內資想快速吸收籌碼，故股價在此激勵下站上季線，一改底部打底態勢，轉為多頭訊號啟動；再者，要讓內資及主力單天吸收籌碼超過10%，也凸顯了內資一起操作的影響力顯著，短線積極性很強。

依照前述5條件篩選出來的個股有啟碁（6285）、華碩（2357）、健鼎（3044）、合晶（6182）、台光電（2383）、聯鈞（3450）。

觀察篩選出來的個股，不難發現，內資普遍看好AI相關次產業。如華碩是AI PC的代表性個股，支援AI發展所需的高速網路傳輸代表則有矽光子聯鈞、網通啟碁等公司等，在下半年可望持續成長。