從4大長線主流產業挖好標的

【整理：周明欣】

對此，甫出版《產業隊長張捷教你：從亮點產業挑高成長強勢股》的作者張捷表示，由於AI的成功，背後有很大一部分是靠半導體支撐，而這正是台灣公司的強項，所以AI與半導體，「是我相當看好的長線主流產業！」另外，電動車、ESG（環境保護，Environment、社會責任，Social、公司治理，Governance）與綠能，同樣值得投資人關注。而他分別看好的原因如下：

產業1》AI

AI供應鏈包含上、中、下游各類企業，如原料廠、零組件廠、組裝代工廠、品牌廠、軟體服務廠等，整合上、中、下游業者成為一條龍供應鏈，終端消費者才能享受AI所帶來的各式產品及服務。其中居於AI供應鏈中重要地位的硬體設備就是伺服器，AI演算法的執行速度、精準度及AI系統穩定性均須靠伺服器「運籌帷幄」，至於下游方面，主要是軟體服務廠。

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）2023年旋風來台時曾說，看好AI將帶動未來10年的產業發展，未來每一種產品、服務、業務都將受到AI的影響，而台灣的半導體生態系統令人驚豔，AI供應鏈概念股的未來注定很精彩。

產業2》半導體

半導體就像是電子產品的「大腦」，負責接收、處理和傳輸電子訊號。半導體供應鏈可以分為上游原材料（例如矽晶圓、光罩、化學品等）的採購和加工、中游晶圓製造和封測等，以及下游IC設計、應用產品製造等3個階段。

提到半導體，就不能不提到台灣的護國神山台積電（2330）。台積電總裁魏哲家在2024年1月18日的法說會上宣告，AI帶來的機會，將從2024年開始長期推動台積電的下一波大成長。張捷表示，台積電是最純正的AI概念股，如果趨勢與產業前景都開綠燈，喜歡價值型投資的中長線投資人還是可以趁股價拉回時斟酌買進。

此外，台積電供應鏈上的好積友們，比方弘塑（3131）、萬潤（6187）、均華（6640），還有上品（4770）、兆聯實業（6944）、閎康（3587）、漢唐（2404）等各有題材，不用擔心未來股價會寂寞。

產業3》電動車

在氣候變遷、「2050年淨零排放」目標、政府補貼政策、貿易戰等法規政策下，使電動車成另一個長線主流趨勢。而電動車供應鏈當然也包含晶片，故而台積電在這個主流趨勢裡也很有戲。

由於電動車產業與AI脫不了關係，從這個角度來看，與AI、半導體、電動車供應鏈互有聯結的個股，身價自然會加乘，投資人在選股時不妨從這個角度思考，當然也可以納入充電樁、特斯拉（Tesla）概念股、鴻海（2317）MIH電動車聯盟等題材，找尋潛力股。

產業4》ESG與綠能

ESG是一種新型態的評估指標，評估企業是否永續經營，故ESG概念股，如台積電、鴻海、聯發科（2454）、中華電（2412）、中信金（2891）、統一（1216）、兆豐金（2886）等；或是ESG ETF，如富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、永豐台灣ESG（00888）、國泰永續高股息（00878）等，也吸引投資人的目光。

隨著愈來愈多企業重視ESG，綠能的重要性也隨之逐漸增加。綠能又稱為綠色能源、潔淨能源，是指在生產或消費的過程中對於環境相對友善、碳排放量極低的一種能源，不會造成環境污染。綠能作為一種清潔能源，可以有效降低企業的碳排放，減少對環境的污染，因此有利於企業提升ESG中的環境績效。

ESG延伸出的新能源，相關個股不少，例如森崴能源（6806），泓德能源-創（6873）、雲豹能源-創（6869）等，均有介入能源工程、太陽能光電、儲能等業務。另外，當新能源產生後，需要併入電網，會延伸到重電相關族群，相關概念股也將成為投資人關注焦點，例如華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、世紀鋼（9958）、世紀風電（2072）、大亞（1609）、中鼎（9933）等；與太陽能相關的茂迪（6244）、聯合再生（3576）、碩禾（3691）等；與再生能源相關的綠電（8440）、再生-KY（1337）、中聯資源（9930）等。

預期未來3年～5年，上述4大長線主流產業都值得投資人留意。