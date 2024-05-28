用外溢保單為退休保障加分

【撰文：王儷玲】

外溢保單結合保戶自主健康管理，透過增加保障額度或保費折減等回饋機制，鼓勵民眾維持良好的運動及規律飲食習慣，以降低罹病率、減少醫療支出。金管會指出，截至2023年底，外溢保單的初年度保費收入約新台幣207億元，較2022年同期增加33%，顯示在政府積極地推動下，市場給出了正面回饋。

除了運動折減保費或增加保額外，保險業者也推出創新型的外溢保險商品。國泰人壽2023年推出了「樂齡守護長期照顧定期健康保險」，此保單結合長期照護和實物給付保險的特色，保戶只要加入「FitBack健康吧」計畫，即享首年度外溢保費折減，且持續晉升會員等級還可再享續年度最高10%外溢保費折減，未來若符合長照給付資格，可選擇使用長期照護服務，兼備實物給付與保險抗通膨的效果。

國泰人壽還推出了外溢型的投資型保單，投資標的結合多檔以永續及ESG為概念之共同基金，不僅結合了永續金融的投資趨勢，亦兼顧保戶的保障與社會外部效益。同時，國泰人壽也推出企業型外溢功能的團險保單，根據員工的健康等級提供企業團險優惠，除可降低團險保費外，還能協助企業促進員工身心健康，增進整體企業的效能，讓員工感受到雇主對於人才資本的重視。

富邦人壽則主打結合捐血的外溢保單「溢起樂血利率變動型終身壽險」，除關注緩解醫療用血不足問題外，亦鼓勵保戶透過捐血機制定期健檢，促進新陳代謝，減少罹患心血管疾病之風險。在退休規畫上，高資產族群可透過回饋機制提高保額，做好資產規畫；即將退休的族群則可透過保險做好資產傳承與自身保障。

新光人壽更推出全國首張普惠金融保單「新光人壽Go普惠new定期保險」，商品設計參照小額終老保險及微型保險精神。這款保單免體檢，適合弱體保戶與高風險族群、每年走路達標即可領健康獎勵金。且繳費期間若罹患特定傷病，如急性心肌梗塞（重度）、末期腎病變、腦中風後重度障礙等即保費豁免，繼續提供保障，其給付範圍含身故、失能、意外及特定傷病給付金等。退休規畫上，由於此保單保額不高，故民眾須視自身需求安排補足保險保障。

外溢保單在退休規畫上已成新選擇，透過外溢機制與投資型保單、長照保險、團體健康險、實物給付等創新結合，保戶可提醒自己定期健康檢查、保持規律飲食與運動。民眾可多關注此類外溢保單，為自己的退休保障再加分！

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）