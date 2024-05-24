快訊

告別屎運！2024下半年谷底翻身…雙子記取教訓、獅子有貴人、這星座要脫單了

錢都涮涮鍋白菜驚見活蛞蝓 北市衛生局「派員稽查」：違者最高罰2億

錢都也出包！ 民眾發現「蛞蝓」爬白菜蠕動 網驚：最近餐廳必備食材？

如何用保險因應天災損失？

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖/ingimage
示意圖/ingimage

【撰文：吳易燁】

災害損失是指個人財產遭受震災、風災、水災，或其他不可預見、不可避免之災害且非屬人力所能抗拒者所受損失。遭受不可抗力的災害損失時，記得把握災損減免3步驟：第1，拍照存證；第2，檢附文件；第3，申請減免（災害發生後30日內要報請轄區稅捐稽徵機關辦理）。若證明文件如災害現場、毀棄之照片及警察、消防機關的證明文件有損失，可洽財政部國稅局詢問。

台灣目前有住宅地震保險危險分散機制，由產險公司收受民眾保費後，再向財團法人住宅地震保險基金投保，並透過共保組織與政府分擔住宅地震風險。且每個保險標的物之保險最高上限為新台幣150萬元，臨時住宿費為新台幣20萬元。

此外，碰到地震或火災時，易有較大財務損失，屋主可選擇住宅火災及地震基本保險（以下簡稱住火險）理賠，保障範圍有火災、閃電雷擊、爆炸、機動車輛碰撞等導致的損失，地震基本保險也是附加在住火險中賠付。除補償房子損失外，住火險也會提供「清除費用」與「臨時住宿費用」，在房屋受損時，會貼補清除殘餘物的費用，且若房子不適合居住，在修復或重建期間有暫住其他地方時亦有補貼。

當前住火險投保率並不高，多為民眾申請房貸時，一併透過銀行承保。許多屋主並不清楚自己的住火險內容，等房貸繳清後更少有繼續主動投保者。住火險保費並不高，1年約2,000多元的費用便能買到基本保障。民眾還要留意住火險只會賠償「住宅用途」的建物，曾有住家出租給早餐店，發生火災後卻無法申請理賠的情形。若是商業用途應保商業火險，因此投保前一定要確認投保範圍與險種。

住火險對於建築物的定義是指建築物本體，不包含動產及裝潢，可找尋「擴大地震險」，彌補地震動產損失、牆壁龜裂、建築物部分毀損等，而產險公司也有居家綜合保險，例如失火延燒鄰居、花盆掉落砸傷路人造成第三人體傷或財損之責任保險，皆是用少少的費用就能包覆許多災害及責任損失。建議民眾先把風險包覆好，才能安穩居住在辛苦打拼的舒適住宅！（本文作者為台灣、中國、香港國際認證理財規畫顧問（CFP®）、新加坡AWP國際認證理財規畫師）

延伸閱讀

通膨帶動買房人數四月大增 國銀房貸業務量單月增加近900億

地震頻傳…嘉市議員揭部分避難所有安全疑慮 社會處回應

水芋保險開跑遭10級風襲可理賠 花蓮縣加碼補助2成保費

成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

相關新聞

如何用保險因應天災損失？

台灣位處環太平洋地震帶上，颱風、地震等天然災害雖無法避免，但能透過保險來強化個人財產保護。建議地震後如有財物受損，應保留現場原狀，若須移除殘留物，要書寫標示牌，顯示日期、時間及地點，並拍照存證後再移除，且記得於理賠人員或災害損失勘查前勿丟棄。

台灣站在第4次工業革命浪頭上

就台股歷年表現來看，1990年2月12日，台股盤中來到當時波段的高點1萬2,682點，之後台股每次碰到萬點，都慘遭崩盤，直到2020年7月才正式突破這個重要關卡，隨後台股勢如破竹地往1萬8,000點邁進。

升息促進繁榮？

美國聯準會（Fed）自2022年3月啟動最新一波升息，18個月內升息11次，將基準利率從接近零（0.08%）快速拉升至5.33%。激進升息是希望讓經濟降溫、徹底壓制通膨。

購屋族、租屋族 如何申報才能省荷包？

央行在今年3月底宣布升息半碼（0.125個百分點），房貸族的荷包又要縮水了！與此同時，也讓租屋族擔心房東轉嫁成本而漲租。其實這些房屋的相關支出都可以在5月申報所得稅時提出相關證明，用以節稅，但該注意哪些細節？以下分成購屋族、租屋族2大類來看。

美國可轉債總報酬率上看10%

全球股市在第1季暴漲後，4月起走勢回弱，今年下半場市場動能將來自何處？掌控超過新台幣1兆4,600億元資金動向的安聯收益成長基金經理人凱斯汀（Justin Kass）受訪時強調，市場將經歷降息預期調整帶來的震盪，2024年也將會是眾多美國企業獲利觸底翻揚的一年，美股、可轉債等仍可創造中高個位數以上報酬。

美國高股息ETF備受退休族青睞

在高齡化的時代，又遇上高通膨與高利率，使得投資人的偏好大轉向。積極型投資人追高成長股，而穩健型投資人則愛高股息（指高現金殖利率）標的。所以，不只是台灣投資人瘋買高股息ETF，美國也有大批的高股息「粉」（fan），而且此一投資風格已倡行有年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。