如何用保險因應天災損失？

【撰文：吳易燁】

災害損失是指個人財產遭受震災、風災、水災，或其他不可預見、不可避免之災害且非屬人力所能抗拒者所受損失。遭受不可抗力的災害損失時，記得把握災損減免3步驟：第1，拍照存證；第2，檢附文件；第3，申請減免（災害發生後30日內要報請轄區稅捐稽徵機關辦理）。若證明文件如災害現場、毀棄之照片及警察、消防機關的證明文件有損失，可洽財政部國稅局詢問。

台灣目前有住宅地震保險危險分散機制，由產險公司收受民眾保費後，再向財團法人住宅地震保險基金投保，並透過共保組織與政府分擔住宅地震風險。且每個保險標的物之保險最高上限為新台幣150萬元，臨時住宿費為新台幣20萬元。

此外，碰到地震或火災時，易有較大財務損失，屋主可選擇住宅火災及地震基本保險（以下簡稱住火險）理賠，保障範圍有火災、閃電雷擊、爆炸、機動車輛碰撞等導致的損失，地震基本保險也是附加在住火險中賠付。除補償房子損失外，住火險也會提供「清除費用」與「臨時住宿費用」，在房屋受損時，會貼補清除殘餘物的費用，且若房子不適合居住，在修復或重建期間有暫住其他地方時亦有補貼。

當前住火險投保率並不高，多為民眾申請房貸時，一併透過銀行承保。許多屋主並不清楚自己的住火險內容，等房貸繳清後更少有繼續主動投保者。住火險保費並不高，1年約2,000多元的費用便能買到基本保障。民眾還要留意住火險只會賠償「住宅用途」的建物，曾有住家出租給早餐店，發生火災後卻無法申請理賠的情形。若是商業用途應保商業火險，因此投保前一定要確認投保範圍與險種。

住火險對於建築物的定義是指建築物本體，不包含動產及裝潢，可找尋「擴大地震險」，彌補地震動產損失、牆壁龜裂、建築物部分毀損等，而產險公司也有居家綜合保險，例如失火延燒鄰居、花盆掉落砸傷路人造成第三人體傷或財損之責任保險，皆是用少少的費用就能包覆許多災害及責任損失。建議民眾先把風險包覆好，才能安穩居住在辛苦打拼的舒適住宅！（本文作者為台灣、中國、香港國際認證理財規畫顧問（CFP®）、新加坡AWP國際認證理財規畫師）