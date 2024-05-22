快訊

中捷隨機砍人釀恐慌 醫專生殺人未遂台中地院裁定收押

台灣站在第4次工業革命浪頭上

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

【撰文：張真卿】

就台股歷年表現來看，1990年2月12日，台股盤中來到當時波段的高點1萬2,682點，之後台股每次碰到萬點，都慘遭崩盤，直到2020年7月才正式突破這個重要關卡，隨後台股勢如破竹地往1萬8,000點邁進。

到了2022年，由於俄烏戰爭，通膨嚴重，美國暴力升息，台股連跌10個月，拉測試1萬2,682點，並獲得止穩。之後隨著人工智慧（AI）產業浪潮崛起，讓台股不但突破2萬點，更在AI概念股發酵及高股息ETF驅動下，原本2萬點是台股的天花板，現在變成地板。

這幾年來AI迎來爆發性成長，顛覆傳統的科技產業，在全球資本市場的相關科技股，股價漲勢更是無法想像——輝達（NVIDIA）股價在1年半內飆漲7倍多，超微（AMD）和美超微（Supermicro）的股價更是一飛沖天。到現在還認為AI會泡沫的，顯然完全不知道，我們正在經歷第4次工業革命。

第1次工業革命約於1760年代興起，持續到1830年代左右。1769年英國人瓦特（James Watt）改良蒸汽機之後，用機器取代獸力和手工勞動，動力機器生產轉變的重大飛躍。煤炭是當時最重要的能源，紡織是當時最具代表的產業，也催生蒸汽火車與輪船。

第2次工業革命是在1870年至1914年間，其中西歐和美國以及1870年後的日本，工業得到快速發展。第2次工業革命以電力和內燃機的大規模應用為代表，讓工業進入電器化。用石油作為主要能源，從此進入了「石油時代」。此時內燃機的發明，開創了內燃機和燃油輪船、汽車的舞臺，當時化學、電器、石油和鋼鐵行業等領域都有巨大的創新。

第3次工業革命是20世紀中末期的信息技術革命，是隨著網路技術大規模應用應運而生，電腦的發明和網路通訊的發達，帶動資通訊產業篷勃發展；隨著電腦與IT產業的逐步發展，實現了生產流程自動化的目標，稱為「IT自動化生產」。

台灣在第3次工業革命開始發光發熱。1980年，台灣首家半導體公司聯電（2303）成立。1987年台積電成立，由台積電首創的晶圓代工模式帶動封裝、設計，為台灣半導體奠定良好基礎。除了半導體產業，個人電腦和筆記型電腦，在1990年到2000年也蓬勃發展，帶動台灣科技產業黃金年代，也奠定了台灣代工王國美譽，當年廣達（2382）、宏碁（2353）、華碩（2357）、仁寶（2324），更是包辦全球9成以上筆記型電腦代工生意。

1990年代電子產業崛起，提供創業的溫床。有企圖心的年輕人，在美系和日系公司待了幾年，練就一身功夫，就出來開公司。有些是海歸派的年輕人，在歐美先進國家，接受高等教育，滿腔熱血回台創業。他們大多從事零組件的製造，由於善於製造和管理，公司的業績蒸蒸日上。

這一次是第4次工業革命，新興科技帶動人工智慧、機器人學、物聯網（IoT）、自動駕駛汽車、3D列印、量子電腦和奈米科技等產業。第4次工業革命的核心是AI，「凡事皆AI」是可預見的未來。輝達創辦人黃仁勳在今年3月的GTC大會中展出AI機器人，他認為AI領域最終的發展就是建立人形機器人，因此，輝達正在匯集全球關鍵技術，打造AI人形機器人的軟硬體平台，包括電腦系統、生成式AI「Project GR00T」等。

台灣是科技島，也是AI島，在第4次工業革命中，一定扮演相當重要的角色。國際上3大AI公司的創辦人——輝達的黃仁勳、超微的蘇姿丰、美超微的梁見後，都是台裔美籍，和台灣的連結頗深。這3大公司的幕後推手，就是台灣的護國神山——台積電。

很多人擔心，目前的AI熱潮與2000年網路泡沫相似，會不會再形成泡沫化？歷史不會重演，但常有跡可循。AI是一場革命，在生產力方面帶來巨大效益，充分應用AI的公司最終能夠降低成本、產生更高的利潤，以及超越同業，這是一個長期的大趨勢。當前的AI熱潮與當年網路泡沫兩者之間存在明顯的差別，即使目前AI熱潮存在一些投機因素，但不至於會演變成為2000年估值，以及股價大崩盤情況。

台灣投資人何其有幸，在AI浪潮中，生在台灣，可以享受第4次工業革命的甜美果實。台灣股市將出現「一個台股、兩個世界」，AI概念股持續上漲，非AI概念股原地踏步。建議未來10年，投資人要把資金集中在半導體等AI產業上。（本文作者為財經作家，撰有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本著作）

延伸閱讀

中位數為1,570萬美元…去年美國CEO薪酬再創新高！ 第一名是「他」

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

黃仁勳預測人形機器人將成主流 六月抵台演講分享AI新知

廣達旗下廣明 卡位機器人

相關新聞

台灣站在第4次工業革命浪頭上

就台股歷年表現來看，1990年2月12日，台股盤中來到當時波段的高點1萬2,682點，之後台股每次碰到萬點，都慘遭崩盤，直到2020年7月才正式突破這個重要關卡，隨後台股勢如破竹地往1萬8,000點邁進。

升息促進繁榮？

美國聯準會（Fed）自2022年3月啟動最新一波升息，18個月內升息11次，將基準利率從接近零（0.08%）快速拉升至5.33%。激進升息是希望讓經濟降溫、徹底壓制通膨。

購屋族、租屋族 如何申報才能省荷包？

央行在今年3月底宣布升息半碼（0.125個百分點），房貸族的荷包又要縮水了！與此同時，也讓租屋族擔心房東轉嫁成本而漲租。其實這些房屋的相關支出都可以在5月申報所得稅時提出相關證明，用以節稅，但該注意哪些細節？以下分成購屋族、租屋族2大類來看。

美國可轉債總報酬率上看10%

全球股市在第1季暴漲後，4月起走勢回弱，今年下半場市場動能將來自何處？掌控超過新台幣1兆4,600億元資金動向的安聯收益成長基金經理人凱斯汀（Justin Kass）受訪時強調，市場將經歷降息預期調整帶來的震盪，2024年也將會是眾多美國企業獲利觸底翻揚的一年，美股、可轉債等仍可創造中高個位數以上報酬。

美國高股息ETF備受退休族青睞

在高齡化的時代，又遇上高通膨與高利率，使得投資人的偏好大轉向。積極型投資人追高成長股，而穩健型投資人則愛高股息（指高現金殖利率）標的。所以，不只是台灣投資人瘋買高股息ETF，美國也有大批的高股息「粉」（fan），而且此一投資風格已倡行有年。

3步驟2面向 賺除權息行情

台股今年以來表現強勢，但在順利站上2萬點之後，波動開始加大，2024年4月16日大盤急跌逾500點，隔日隨即大反彈超過300點。隨著5月、6月到來，台股的年度重頭戲——除權息行情也即將登場，處於2萬點高檔的階段，今年會有除權息行情嗎？又該怎麼操作？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。