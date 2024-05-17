【撰文：朱紀中】

美國聯準會（Fed）自2022年3月啟動最新一波升息，18個月內升息11次，將基準利率從接近零（0.08%）快速拉升至5.33%。激進升息是希望讓經濟降溫、徹底壓制通膨。

在2023年年底FED評估成效，核心通膨數據確實下滑，勞工薪資增長率也翻轉往下。於是Fed開始討論「降息」議題，市場預期今年應會降息且可能降息4～6次，股市跟著大漲。隨著3月降息落空，最新預期變成全年最多降息2次，最快第3季才會調降。華爾街甚至出現一種論述，認為急速升息不但沒有讓經濟「急劇放緩」，反而促進經濟繁榮，與傳統經濟學理論大相逕庭。

這派學者專家認為，隨著美國政府債務規模飆高到35兆美元，升息後，目前每月保守估計財政部要付出500億美元利息給所有債券持有人，這筆錢足可為經濟帶進可觀的乘數效應。同理，美國家庭收支隨著銀行利率拉高，扣除債務付息後，家庭年度淨收益會增加4,000億美元，這些錢拿部分去消費就能支持經濟維持增長、不致下滑。

結論是升息到5%，剛好可促進經濟繁榮，因為30年房貸利率雖攀高，但大部分房屋貸款者已抓住前波低利率環境，將房貸利率鎖定在4%以下，故支出不如想像中緊俏，未嚴重打擊房市景氣。若Fed官員接納以上論述，不僅今年降息機率可能變成零，經濟學理論都可能改寫。