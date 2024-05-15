購屋族、租屋族 如何申報才能省荷包？

【撰文：林帝佑】

央行在今年3月底宣布升息半碼（0.125個百分點），房貸族的荷包又要縮水了！與此同時，也讓租屋族擔心房東轉嫁成本而漲租。其實這些房屋的相關支出都可以在5月申報所得稅時提出相關證明，用以節稅，但該注意哪些細節？以下分成購屋族、租屋族2大類來看。

在了解節稅的細節之前，先簡單說明所得稅的計算公式，基本邏輯是「綜合所得總額」減去「免稅額」、「一般扣除額」、「特別扣除額」之後，算出「綜合所得淨額」，再乘以適用的累進稅率，算出「綜合所得稅應納稅額」。

而購屋族、租屋族節稅的細節，就在一般扣除額的項目之中，因為一般扣除額可以分成「標準扣除額」或是「列舉扣除額」兩種，申報人可以擇優適用。

購屋族》購屋借款利息最高可列舉30萬元

以單身者而言，標準扣除額為每人12萬4,000元、夫妻為24萬8,000元；列舉扣除額則主要有6大項，包含：捐贈、人身保險費、醫藥及生育費、災害損失、自用住宅購屋借款利息、房屋租金支出。

對於購屋族所繳納的房貸，房產登記為申報戶本人、配偶，或受扶養直系親屬時，若為自用住宅，且該住宅無出租、供營業或執行業務使用，在2024年申報2023年所得稅時，可以針對2023年所付的房貸利息提出列舉扣除額的申報，要注意的是，自用住宅購屋借款利息、房屋租金支出只能擇一申報，然後再和標準扣除額比較兩者金額大小。

自用住宅購屋借款利息的列舉申報上限為30萬元。資誠聯合會計師事務所副總經理歐陽泓表示，在計算購屋借款利息時，必須要先扣除「儲蓄投資特別扣除額」，簡單來說，假設購屋借款利息全年合計為30萬元，但申報戶中，若有定存、活存等金融機構儲蓄所孳息的3萬元，那麼可申報的購屋借款利息會是27萬元。

算出購屋借款利息後，再跟其他的列舉扣除額相加，看看是否比標準扣除額還高，因為是減項，所以選擇金額較高者申報會較為有利。

另外，購屋族還需要留意以下4件事：

1.購屋借款利息的申報以1戶為限，若申報戶名下有多間房產，就看哪一戶自用住宅的房貸利息最多，便用那戶申報。

2.僅能就跟銀行、信用合作社、保險公司、農漁會、郵局等金融機構借款所產生的房貸利息作申報，若為民間的借貸公司等，則不能申報。

3.若因理財等關係，為增貸、轉貸或二胎等，這類貸款即便以房屋為抵押品，但因貸款性質不同，這部分的貸款利息支出亦不能申報抵稅。

4.以實際的利息支出為計算原則，所以寬限期間全繳利息，照樣可以申報，但同樣以30萬元為限。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏分析，以借款1,500萬元、房貸利率2%試算，不論借款20年或30年、有沒有使用寬限期，在本利攤還的狀況下，通常第1年的利息支出差不多就是30萬元。不過，雖然民眾可能每個月繳的房貸金額都一樣，但是隨著本金償還金額愈來愈多，每年的利息支出也會變得愈來愈低，所以建議購屋族要每年留意數字的變化，不要每年都循往年的方式申報，避免無法有效節稅。

通常銀行會主動寄出相關的申報文件，若沒有收到，貸款人可以跟申貸的銀行索要房貸繳款的扣繳憑證，以利進行稅務的試算、申報。

租屋族》房屋租金支出列舉上限為12萬元

租屋族方面，歐陽泓說明，跟購屋族申報邏輯相同，要比較標準扣除額跟列舉扣除額誰的金額比較大，同理，因是減項，故申報時應選擇金額較大者，對租屋族較為有利。

房屋租金支出的列舉上限為12萬元，僅以供自住且非供營業或執行業務使用之房屋為限。若房屋租金支出申報12萬元，以單身者來說，只要其他的列舉項目超過4,000元，合計比標準扣除額還高，那選擇以列舉扣除額的方式申報便可以節省更多稅金；若為夫妻，則其他的列舉項目要超過12萬8,000元。

要特別留意的是，如果申報人同時有繳納房貸和承租房屋，即便都是自用，在列舉扣除額時，購屋借款利息、房屋租金支出仍舊只能擇一申報；另外，政府有租金補貼的部分也不予計入列舉扣除額，租屋族只能就實際支出的金額進行申報。如果戶籍未遷入登記，在申報時，應檢附房屋租賃契約、匯款證明之外，還需準備「自住切結書」，就能以「不在籍」的方式報稅。