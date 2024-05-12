美國可轉債總報酬率上看10%

【撰文：鄭杰】

全球股市在第1季暴漲後，4月起走勢回弱，今年下半場市場動能將來自何處？掌控超過新台幣1兆4,600億元資金動向的安聯收益成長基金經理人凱斯汀（Justin Kass）受訪時強調，市場將經歷降息預期調整帶來的震盪，2024年也將會是眾多美國企業獲利觸底翻揚的一年，美股、可轉債等仍可創造中高個位數以上報酬。

美股》醫療保健產業 獲利出現明確觸底反彈

安聯收益成長基金堪稱台灣人最愛基金，台灣投資人持有金額高達新台幣7,000億元，其經理人凱斯汀分析，投資人擔心市場過熱，是因覺得市場過度集中，僅一小部分超強股票在驅動市場上漲，而這些股票怎麼上去就會怎麼下來，因此現在市場一定是過熱了。但凱斯汀強調重點不在股價，而是「獲利」。而凱斯汀認為，2024年美股獲利成長將由谷底翻揚、加速向上，且動能更加對外擴散，會有更多產業獲利轉向成長，也因此就算科技七巨頭表現不再同步強勢，美股仍有向上動能，「2024年可能是另一群不同的公司跑贏大盤」。

根據調研機構FactSet最新預測，美股2024年獲利可望成長10.3%，雖維持雙位數成長，但相比於前一次預估，卻是下修今年全年的獲利成長率，最主要是第1季的獲利成長率由前次的3.4%大幅下修至0.9%。對於近期的獲利下修，凱斯汀並不意外，反而將此視為布局未來機會。

至於近期「一降再降」的降息預期，凱斯汀認為，今年降息次數可能不到3次，市場將會面臨降息次數由3次降至2次的重定價風險，但他不視之為利空，而是「超級正面的訊號」，代表企業的獲利的確觸底，且正在加速回溫。他預期在獲利成長帶動之下，美股今年可望見到中高個位數報酬表現。而哪些產業獲利成長在今年會有最驚豔的表現？醫療保健產業表現最受凱斯汀期待。

在2023年，包括醫療保健、公用事業、能源、消費等產業的獲利表現都很低迷，其中醫療保健產業更是已經連續3年表現劣於大盤。但凱斯汀指出，現在醫療保健產業已很明確地看到獲利觸底反彈的跡象，且在沉寂3年之後，醫療保健產業更結合了AI發展相關技術和工具，將會有驚人的改變與成長，這是過去3年市場都還沒注意到的潛力。實際上，近期凱斯汀已經在投資組合中大量增持醫療保健產業。

可轉債》發債成本相對低 新發債規模望重返高峰

在美股之外，安聯收益成長基金特色就是持有與美股等比例的美國可轉債以及美國非投資等級債。

可轉債是兼具股票與債券特質的資產，當市場轉空時，可像債券一樣獲得利息，具備下檔保護，但市場轉多時，則可以跟股票一樣參與市場上漲，整體波動風險會較股票要小。凱斯汀認為2024年～2025年，新發債可望重回千億美元規模，隨著可轉債市場規模擴大，前景相當值得期待，總報酬率上看高個位數，約在8%～10%之間。

為何可轉債發債量大增，有利於市場表現？凱斯汀解析，美國可轉債在2020年～2021年之間曾迎來一陣發債高峰，這2年的新發債量高達1,900億美元，而一般來說可轉債的到期日約為5年，也就是說從現在開始到2025年之間，2020年～2021年發的可轉債將陸續到期。

在金融市場中，多數公司都不樂見債務轉為短債，甚至到期，這會造成公司面臨較大的財務壓力及外界關注，因此這些公司都有再融資需求，甚至會願意付出比當前市價更高的價格贖回可轉債，例如一年半之內到期的可轉債，現在市價為80美元～90美元，公司可能就會願意以95美元的價格贖回，這樣的狀況對像安聯收益成長基金這樣的可轉債持有者將相當有利。

除此之外，在當前的高利環境之下，普通債券發行成本大增，也吸引許多公司將籌資目光轉向發債成本更便宜的可轉債市場，例如投資等級債公司先前在疫情期間發債成本為2%～3%，但現在則至少要是5.5%以上。若想取得低於疫情期間的發債成本，可轉債市場就是唯一管道，而這將大幅提升可轉債市場的品質，提高投資價值。凱斯汀透露，近期已經有過去從未涉足可轉債市場的投資等級債公司今年已經發行20億美元的可轉債。