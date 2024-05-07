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美國高股息ETF備受退休族青睞

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖／ingimage
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【撰文：劉萍】

在高齡化的時代，又遇上高通膨與高利率，使得投資人的偏好大轉向。積極型投資人追高成長股，而穩健型投資人則愛高股息（指高現金殖利率）標的。所以，不只是台灣投資人瘋買高股息ETF，美國也有大批的高股息「粉」（fan），而且此一投資風格已倡行有年。

「美國的高股息股，大多以連續配息、配息成長為主軸，長期累積總報酬很接近標準普爾500（S&P 500）指數表現，但波動性更低。」FinGuider美股資訊網、瑞星財經科技營運長邱珩觀察道。

但美國聯準會（Fed）已預示要啟動降息，這將會如何影響高股息股的表現？邱珩從Ned Davis Research（NDR）針對1970年以來Fed歷次啟動降息週期的研究報告中發現，有以下3個影響：

1.在降息初期，股市震盪會較大，但「支付股息的股票」有較強的抗跌性。

2.啟動降息1年後，S&P 500指數中，「支付股息的股票」表現平均比「不支付股息的股票」高出約5個百分點。

3.以整個降息週期來看，「支付股息的股票」表現平均可以跑贏大盤。

不過，依美國最新公布的3月消費者物價指數（CPI）年增率3.5%來看，不僅高於預期，甚至是近半年新高，立刻澆熄市場對Fed將於6月降息的期待。

但桑坦德銀行（Santander）經濟學家史丹利（Stephen Stanley）在接受美國媒體採訪時指出，通膨會再下降，「只是Fed降息的時間點，會比我們想像的晚。」亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）總裁波斯提克（Raphael Bostic）則預估，降息時間點可能會落在第4季，且今年只會降息一次。

Fed降息時間點延後　有利投資美國高股息ETF

雖然降息時間會延後，邱珩卻認為，反而有利於此時投資美國高股息股，一來是在多數類股漲多之下，高股息股漲幅尚未過高，投資人可布局等待未來降息啟動後的表現機會。而他更進一步分析，美國高股息股可再細分為2個次類型：

類型1》股息成長型（Dividend Growth）

指長期連年配發股息，而且配發的股息持續增加的公司。綜合資產規模及績效表現，最佳3檔ETF為先鋒股利增長型ETF（VIG）、安碩核心股息成長ETF（DGRO），以及Pacer美國金牛100 ETF（COWZ）。

邱珩觀察這一類ETF成分股，涵蓋了高科技、設計及客運公司等，十分多元，「公司的股息要能持續增發，通常是獲利擴張所帶動，所以長期來看，股價也會有不錯的漲幅。」邱珩說。

類型2》高股息殖利率型（High Dividend Yield）

顧名思義就是挑選股息殖利率最高的公司。同樣綜合資產規模與績效表現，最佳2檔ETF是嘉信美國高股利股票型ETF（SCHD）、先鋒高股利收益ETF（VYM）。而其成分股多集中在能源、醫療、建築，以及銀行等傳統高股息股。其中的SCHD，在高股息殖利率之外，還加入了市值、自由現金流等選股條件，是少數兼具高股息、成長性及財務安全的投資標的，所以規模可居同類型之冠。

邱珩表示，長期而言，股息成長型ETF因累積總報酬、夏普值（風險收益）及波動性等表現較佳，所以一直廣受美國退休族與穩健型投資人青睞。但若是在像2023年上半年的通膨高峰期間，高股息殖利率型ETF的短期走勢就會比較強，波段投資人可作為操作參考。

對於偏好風險和自行挖掘個股的投資人，邱珩表示，若想先縮小選股範圍，不妨運用FinGuider美股資訊網「股市包租公」策略所精選的名單。

其篩選條件是連續5年既有發放現金股利且自由現金流、每股盈餘（EPS）都大於0，以及近4季股東權益報酬率（ROE）大於10%、近1年股利發放率大於50%。而經評估後所挑選的個股或ETF，邱珩建議，可用網站中的投資報酬率試算器，做標的回測與蒙地卡羅模擬，對投資計畫與決策的研判會更有幫助。

最後，投資美國收息型股票的最大「痛」點——股息稅30%，則有望降低。根據2023年10月19日所發布的《美台快速雙重稅收減免法案》，其中對美國來源股利（包含合格不動產投資信託（REITs）支付之股利）扣繳稅率由30%降至15%或10%。當時預定於2024年6月簽署台美租稅協定，即可實施，是美股投資人最期待的好消息。

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