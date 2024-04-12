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聯合報社論／「忙、茫、盲」的教改卅年走歪 還要把問題丟給下一代？

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高單價、低首付 買預售屋留意5重點

聯合新聞網／ Smart智富月刊
房市示意圖。本報資料照
房市示意圖。本報資料照

【撰文：楊明峰】

重點1》小坪數產品當道

近年房價上揚，業者紛紛採取切割坪數、壓低總價的做法，因此催生出席捲全台的小宅熱潮。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯分析，今年329檔期進場的個案中，雙北市地區仍是小坪數產品當道，例如台北市規畫30坪以下的個案，就占整體推案量的30%以上。

此外，中南部隨著房價上漲及家庭結構改變等因素，也開始邁向小宅化的跡象，尤其以寸土寸金的蛋黃區更加明顯。

重點2》新案開價上漲

建商將土地、原物料、工資的成本上漲，反映於售價當中，新推案目前較難出現降價空間。591新建案平台市調顯示，除新竹推案重心轉往外圍的湖口、新埔等地，價格自然低蛋黃區一截外，其餘6大都會區都較2023年同期平均開價約上調1%～5%。

另外，業者在總價控制下，使得新案每坪價格居高不下，《住展》雜誌發言人陳炳辰分析，台北市2,000萬元、新北市1,500萬元、其餘五都1,000萬元，為一般購屋民眾的可負擔總價上緣，但建商考量成本，因此不斷縮小坪數，促使單價走揚。

重點3》交屋期拉長

過往預售屋交屋期約在2年～3年，但因疫情造成的缺工、缺料等影響，使得交屋期普遍延長到4年～5年，甚至有少數個案交屋期長達8年之久。即使疫後工料雙缺問題獲得紓解，交屋期卻未因此縮短。

樂居研究部主管謝銘元指出，業者拉長交屋期可減少自身工期的不確定性，對購屋族來說則可拉長自備款還款期限，過去分為2年～3年按期繳納，如今則可拉到4年～5年繳納。不過購屋族也須承擔工期拉長的可能風險，如爛尾樓事件等。

重點4》限制預售屋換約轉售

《平均地權條例》於2023年7月起限制預售屋換約的轉售行為，僅能讓與或轉售給配偶、直系或二親等內旁系血親，或是符合6項特殊情形，並且要經直轄市、縣市主管機關核准者才能轉售。因此，購屋族簽約購買預售屋後，必須完成履約交屋，否則最高會被建商沒收總價15%的違約金。

重點5》低門檻購屋方案增加

為吸引買氣，建商紛紛主打低門檻購屋方案，讓首購族無須準備大筆自備款，就可一圓購屋夢想。低門檻購屋方案與一般購屋方案的區別，主要在於銀行貸款與交屋款加總75%以外的25%自備款，在訂金、簽約金、開工款、工程期款、使照與對保等階段，皆有不同比率的付款模式。

以下分別針對3種低門檻購屋方案做說明：

1.低自備：通常主打10%自備款，另外10%～15%則是以公司貸或信貸補足。林哲緯指出，公司貸係由建商提供分期貸款，利率一般高於房貸，現階段平均下來多在3%～4%之間；信貸則依各家銀行所設條件而有不同，但普遍與公司貸差不多，甚至更高。即使將公司貸的還款期拉長，雖然月還款金額較低，但若交屋後還得同時償還公司貸及銀行房貸，每月支出將大幅提升。

此外，還有建案主打「無息公司貸」，購屋族務必留意利息成本是否「灌進」房價中。建議民眾在購買此類建案時，一定要觀察房價是否高於周邊他案。

2.低首付：低首付是在簽約當下壓低首付金額，但剩餘金額仍須在交屋前繳清。舉例來說，建案主打低首付50萬元起，而總計20%自備款的剩餘款項，則須於工程期內分期付款，分為每月攤還，或依工程期攤還，總之交屋時還是得付完約20%的自備款。

3.工程零付款：工程零付款是在訂簽開階段先繳10%、工程期款時無須繳款，剩餘15%則是在使照取得與對保時才繳款。陳炳辰說明，每家建商對工程期的定義有所不同，因此付款方式會依合約簽訂內容而定，但同樣屬於分階段付款。

總體來說，低門檻購屋方案屬於先甘後苦的買房方式，是透過較長的工程期來準備不足的自備款。陳炳辰也提醒，民眾如欲購買預售屋，務必算好現金流，建議月還款金額抓在家庭收入的1/3以內，並須留有一定現金，以備不時之需。小資族一定得量力而為，切勿衝動購屋，以免繳不出款項慘遭斷頭，屆時恐將賠了夫人又折兵！

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