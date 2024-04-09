美股居高 2步驟挑抗震標的

【撰文：劉萍】

今年以來，美股持續強漲。進入3月，道瓊工業平均指數、標普500（S&P 500）指數及那斯達克指數等3大指數連創新高。但投資人並不若年初般熱情，反倒心生市場波動加大、獲利回吐等風險意識。

果然到3月中旬，美國勞工統計局陸續公布2月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），2項指數的月增率與年增率均高於預期，引發通膨焦慮，導致3大指數全面收黑。「這表明降低通膨『最後一哩路』的進展速度，並沒有聯準會（Fed）希望的那麼快；若通膨壓力持續，降息將會更晚或更少。」美股資訊網FinGuider、瑞星財經科技營運長邱珩說。

不過，美股短期震盪下修，從歷史走勢分析也可預見。邱珩引述理財播客The Investor's Podcast Network研究，即以1950年以來歷次總統大選年股市數據推估今年各月行情，至2月為止頗貼近實際走勢，而預估在3月間會有較大幅度的拉回，似也在印證中。他提醒，標普500指數雖年底上看5,431點，但期間有幾波拉回再走高的盤勢，投資人須謹慎選股並適時停利。

過去半年，美國利率維持在5.33%高檔，物價又降得不夠，企業需經營與財務能力強才能抗壓。而今股市又漲多，企業除了抗壓力強，還必須營收、獲利表現都超乎預期到驚喜（Surprise）程度才會吸「金」。由於4月開始，美國企業陸續公布第1季財報，而在獲利展望、資金流向都漸趨保守下，誰能給出驚喜、吸引市場資金？

步驟1》挑選營收、獲利雙成長產業

依金融數據研究公司慧甚（FactSet）調查美股11個產業，第1季預估營收年增率優於整體企業平均的有5個產業，依序為電訊服務、資訊科技、房地產、非必需消費及健康醫療；同期預估獲利年增率優於整體企業平均的也有5個產業，排序是公用事業、電訊服務、資訊科技、非必需消費及房地產。

但邱珩以營收和獲利雙成長的條件過濾後，則僅有電訊服務、資訊科技及非必需消費3大產業符合，其中，電訊服務是唯一營收與獲利預期都被分析師上調的產業（詳見圖2）。但電訊服務的5個次產業，表現落差很大。以獲利年增率來看，互動媒體與服務高達42%最強，無線電信服務以20%居次，其他3行業僅個位數成長。邱珩指出，互動媒體與服務的高成長，主要來自科技巨頭Meta（美股代碼：META）的貢獻，若排除Meta，整體產業的獲利年增率會降到9%。

再看資訊科技的次產業，邱珩發現落差也不小，獲利呈雙位數高成長有2個次產業，半導體和半導體設備最驚人達70%，排名第2的軟體服務則只有15%；而整體產業獲利成長的推手，自然是AI龍頭輝達（美股代碼：NVDA），整體產業獲利年增率18.9%，輝達就占去12.7個百分點。

至於非必需消費產業表現最M型化，休閒產品、綜合零售的獲利年增率，分別高達2,843%、14.2%，但汽車業則出現-23%的差績；若看個別公司，則由也是科技巨頭的亞馬遜（美股代碼：AMZN）罩住整體產業的獲利，若排除它，整體產業的獲利年增率竟從15.3%大跌至-2.2%。

經上述分析，邱珩指出，科技巨頭不僅仍是產業獲利成長的主力，在資金追捧下，也會繼續主導股市漲跌，並與其他個股的報酬走勢更拉大。不過投資人仍擔心，科技巨頭的投資是否到了熱出泡沫的程度？橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）以估值、市場情緒及融資槓桿等6指標判讀，美股並沒有太多泡沫，他在LinkedIn專欄中指出，「七巨頭雖然估值略顯昂貴、市場較樂觀，但並未過度狂熱。」他寫道，但也提醒，若生成式AI無法達到市場預期的影響力，這些個股就會被大幅調整。

步驟2》2指標篩選估值合理的個股

那麼，在獲利高成長的產業及公司中，能否找出估值還算合理的標的？邱珩透過2指標篩選：1.以未來12個月每股盈餘（EPS）估計的預估本益比，數值接近或低於中位數；2.以未來3年平均獲利年增率估計的本益成長比（PEG），數值在1以下。符合者代表尚未超漲、成長力大。結果有2檔表現出色：當紅的AI龍頭輝達，以及產業復甦正熱的皇家加勒比國際遊輪（美股代碼：RCL），是很值得追蹤關注的優質標的。