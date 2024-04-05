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依5類投資屬性挑合適債券ETF

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

【整理：黃嫈琪】

擁有逾15年總體經濟與外匯分析及操作經驗的專業投資人「大佛」李其展，在新書《李其展教你搞懂經濟再投資：學會重點經濟指標，輕鬆判斷股匯債投資方向》當中，特別從經濟面切入，配合美元、美債等商品的特性，解析在2024年這個時刻，究竟該怎麼做出適合的投資決策。

針對近來國人搶購的美債ETF，李其展指出，雖然美國公債的違約風險不高，但由於是海外商品，仍有匯率風險，若是中短線投資或在極端一點的環境下持續投資幾年，還是有可能呈現虧損。因此投資人應先確認自己的風險屬性，以挑選適合自己的債券商品，而根據他研究分析後有以下建議：

1.極度保守型》保本為原則，適合定存或台灣公債

若是目標放在本金絕不能有所虧損的朋友，即使買了短天期美國公債等被市場視為極低風險的商品，還是可能因為匯率波動而產生虧損。在低於存款保險額度的範圍內（在同一家合格金融機構的存款最高保額為新台幣300萬元），可將錢放在新台幣定存，另外也可以考慮投資台灣公債，這2種工具都有政府作為你的後盾。

2.保守型》追求優於定存收益，可挑美短期公債ETF

保守型的投資朋友，若要投資台灣可買到的美國政府公債ETF，就以短天期為主。因為流動性不錯且短期內收益穩定，有跟定存差不多的債息收入，資金卻不會被綁住太久，可以更靈活運用資金。

只是因為2024年後可能降息，會出現「再投資風險」問題，如果要投資超過1年就需要事先訂下計畫；若非自2022年以來，美國公債有殖利率倒掛的現象，配置部分長天期公債可以提高中長期的債息收益。

3.穩健型》長短天期美國公債平衡配置

穩健型的投資人會希望能有穩定的債息收益，並同時掌握到價差獲利空間，因此在投資組合上，可以考慮這個方式─半數資金用短天期債券先確保近期的收益，另外半數則可以配置降息循環時價差空間較大的10年期或20年期公債。

由於美國降息會最先影響短期公債利率，然而殖利率倒掛的現象尚未結束（截至2024年2月底）；如果降息前後殖利率曲線會回復正常，也就是短天期公債殖利率往下走或長天期公債殖利率上揚，那麼即使真正降息了，也不代表10年期以上公債殖利率必定會下降。

自2010年～2023年這段時間中，美國10年期公債與2年期公債兩者利差最高為2.83%，最低落在負的0.93%；以月均值來計算這14年間的平均利差為1.1%，所以即使基準利率在2024年～2025年間降至3%水準，10年期公債殖利率依然可能達到4%以上。

4.略微積極型》以短公債、投資級公司債為主

略微積極型的投資人，無法期待長期只用低風險公債作為投資組合就達成收益目標，所以除了要承擔多一點波動帶來的風險外，還要具備能找到相對高低點的能力。但畢竟只是略微積極，所以在債券方面的配置，還是以低風險的短期公債與投資級公司債為主，其中債息較高的投資級公司債，占比也要比較高。

另外可以保留一些剩餘資金，等待長天期公債或較長期的投資級公司債出現底部訊號後出手。這部分可以試著將目標放在賺取價差空間，有一定獲利就可以出場，好處是就算摸底失敗也還是有債息收益，且因為已經在相對較低點進場，殖利率也會比價位高的時候要高。不過還是要提醒，這方面的資金最多投入3成就好，也要事先計畫好，一旦看錯方向是該停損出場？還是要做長期投資？

5.積極型》以投資級＋非投資級公司債為主

美國公債的債息收益恐怕無法滿足積極型投資人的需求，因此配置原則是——較短年期的非投資級公司債作為短債重心，長天期的投資級公司債為長債重心；剩下的資金就找價差波動較劇烈的長債，作為以月或季進出的價差投資工具。

李其展提醒，美國公債有很多種類，若以到期年數分類，有1年以內超短期公債、1～3年短期公債、3～7年與7～10年短至中期公債，以及逾10年長期公債等4類，存續期間愈長，波動幅度也就愈大，投資美債ETF之前需先了解其中差異。有了正確的認知，才會更清楚這些產品是不是真正適合自己。

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