「零家庭照顧者」時代來臨！

【撰文：王儷玲】

據內政部統計，台灣2025年進入超高齡社會，65歲以上人口將逾20%、失能需照顧的人口突破100萬人，凸顯長照服務需求的迫切。以過去長期趨勢觀察，台灣老人平均需照顧時間約7至10年，有近65%需仰賴家人照顧，目前家庭照顧者平均每天花在照顧上達11小時，且照顧時間長達7年～8年。此外，由於少子化，未來高齡者恐面臨有長照需求時無親人照顧的問題。

政府長照2.0制度多以基本保障服務為主，且補助金額與對象有限，故民眾的長照需求仍有很大的部分未被滿足。長照2.0政策是社會福利制度，由於採負稅制，基金收入多來自所得稅、房地合一稅等稅收分配，最大問題是財源不穩。據衛生福利部估算，2024年長照基金支出預算將突破800億元，且2024年恐出現長照基金首次赤字。

日本與韓國採長照保險制，在財源穩定上，長照險具較大優勢，且相對於負稅制，保險制較能避免財政不均問題，若透過良好的制度設計，保險制也能提供差異化的長照給付。建議政府可參考國際經驗，考慮朝長照保險制發展；財源部分則可參考日本的混合制度，稅收與保費並重，使國家財政與個人負擔較輕。此外，日本、韓國也都有自負額設定，可避免道德風險，鼓勵長照服務民營化，透過長照產業化推動，提供更多元的長照服務。

儘管國人長照需求缺口大且保障明顯不足，但根據金融監督管理委員會（簡稱金管會）統計，截至2023年6月底，長照險投保率僅有4.32%，且60歲後投保率大幅下降，主要因為60歲後保費高昂，民眾不願投保，或因超過投保年齡上限、體況變差等原因造成無法投保，顯見台灣民眾對長照問題仍缺乏風險意識。

保險公司提供的照護保險可分為3種，第1種是以長照狀態認定的「長照險」；第2種是以疾病認定的「特定傷病險」；第3種是以失能等級認定的「失能扶助險」。購買長照險時，注意最好有「豁免保費」機制，可確保當被保險人發生保單條款事故時，不須繼續繳納剩下的保費仍可獲得保障；此外，也要注意「給付期時間」，由於國人不健康餘命長達8年～10年，建議選擇給付期超過10年的保單。

近年有保險公司推出專門承保失智、阿茲海默症與帕金森氏症的照護保單，此類商品都可協助民眾提早準備未來面臨長照風險時有足夠的財源支應。建議民眾若想安心退休，要提早規畫長照險，以享安心有品質的退休生活。

（本文作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）