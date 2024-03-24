壽險商品未來將如何轉型？

【撰文：彭金隆】

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），由於這兩個制度十分複雜，即使從業人員也不一定清楚細節，但畢竟會影響到消費者，所以還是要有一點認識才好。簡單來說，「保單負債」是壽險公司金額最大的一個財報項目，IFRS17實施後會完全改變負債估計與表達的方式，業者最在意的收入認列、損益計算與表達等都有全新的規定。而既稱「新一代」資本制度，自然跟現行資本計算與標準很不同，且還會嚴格很多，預期未來業者要增加不少資本。

總之，IFRS17以更接近壽險經營事實、與一般行業更一致的方法，去衡量業者的負債及財務表現，TW-ICS則是用更高且更全面的標準，強化業者的體質。因而在2026年，壽險業會有一套全新且嚴格的「體檢標準表」，業者為符合這個全新的「體檢標準」，必須提前調整自己的體質，以避免新標準上路時，被評定為健康不佳的公司。

壽險公司該如何調整體質？若單從業者角度思考，未來的商品一定會轉型，朝向獲利比較好的「保障型」商品為主，如傷害健康險、定期壽險等，或盡量賣增資壓力較小的商品，如風險由客戶承擔的投資型保單或是外幣保單，又或是保證較少、保險期間較短的保單等。這些調整方向能否做到還有變數，就像許多人體檢後報告紅字滿滿，雖也知要多運動、均衡飲食，但現實生活常很難做到。同理，雖業者應要改賣上述商品，獲利數字才會好看、資本要求也會比較輕鬆，但消費者會想買嗎？

多數消費者想買的是，投報率高一點、保證多一點、風險低一點，最重要是保費便宜一點的保單，但這些期待多與業者想賣的商品是牴觸的，往往消費者最想要的都不是業者想賣的，業者是要先顧風險還是業績優先，非常兩難且確實不是個容易的問題。當然，消費者也要理解，新制度接軌後，保險商品一定會改變，變化幅度會多大不得而知，但至少過去許多熱賣的商品，一定不能像以前一樣無限量提供了，而過去「輕保障重投資」將回歸以保障為主的商品型態了。

（本文作者為國立政治大學商學院副院長、國立政治大學風險管理與保險學系教授）