產量大減 國際油價蠢蠢欲動

【撰文：李科諺】

在維持接近4個月的沉寂，國際油價近期開始蠢動，主要指標之一的美國西德州原油期貨價格從2023年11月7日失守80美元關口後，空方信心大增，同年12月12日油價更是下探最低68.22美元。不過，2024年2月16日油價收在79.19美元，是4個月來最高點，16.31%的幅度差距似乎正宣告80美元已是囊中物，究竟這波油價轉強，只是短期效應，或是中期的趨勢已經從空頭扭轉為多頭？

全球央行改變緊縮政策 為經濟注入活水

我們先來看幾個數據，首先是全球經濟表現上修，根據國際貨幣基金組織（IMF）在1月發表的報告，2024年全球經濟預測上調至3.1%（2023年10月時預測為2.9%）。

全球經濟火車頭美國，在聯準會（Fed）激進的升息舉措下，通膨降溫了，但消費需求依然強勁，失業率在2022年2月至今，長期保持在3.4%至3.8%，未超過聯準會的4%目標，增加了市場對「軟著陸」的信心。全球通膨危機放緩，預計主要國家央行將改變緊縮的貨幣政策，為全球經濟帶來活水。

在全球需求方面，受到經濟前景看好的帶動，主要產油國組成的石油輸出國組織（OPEC）在2月公布的月報中稱，2024年全球原油需求可望維持強勁，預計今年全球原油需求將增加225萬桶／日，其中，美國需求量將從2023年的18萬桶／日上升至21萬桶／日，中國則是從58萬桶／日上升至63萬桶／日，2025年將增加185萬桶／日。

另一方面，美國政府也積極補充戰略原油儲備（SPR），自2021年11月美國開始釋放大量庫存後，當前的庫存約3億5,867桶，徘徊在近40年低點，僅為釋放前的6成左右水準（釋放前維持在6億桶以上水準），而今年1月時，美國能源部採購310萬桶原油於5月交付，平均採購價78.14美元／桶（西德州原油），2024年累計至今，SPR已購買630萬桶，預計將再採購300萬桶於6月交付，美國大量採購補充戰略原油儲備，如此也可望為油價帶來支撐。

而在供給方面，儘管看好需求，但OPEC決定在2024年第1季維持減產政策不變，主要產油國沙烏地阿拉伯政府，要求其國家石油公司停止任何擴張計畫，僅保持原油最大產量在1,200萬桶／日的水準。

此前，海灣國家中第2大產油國伊拉克，也在2023年12月宣布減產後，承諾日產量不超過400萬桶；自2022年第4季OPEC減產後，產能不斷下降，近4個月更是加快降產節奏，2023年11月產量為2,781萬桶／日，同年12月降至2,669萬桶／日，至2024年1月份時再減少35萬桶／日，至2,634萬桶／日。

同時美國能源資訊局（EIA）月報指出，2023年第4季全球原油需求為1億182萬桶／日，2024年第4季1億279萬桶／日，至2025年第4季將達1億410萬桶／日，需求將逐年增加。EIA估2024年4月以前，OPEC有高機率會維持減產政策，供給關係將更緊張。

Fed降息後美元走弱 將成為油價向上助力

此外，降息議題或將為油價帶來利多，由於國際油價是以美元計價，因此美元的漲幅與油價多為負相關，但近2個月來，美元指數從2024年初的102.2上升到2月16日104.3的水準，但國際油價卻沒有反向破底，反而有逐步升溫跡象，若聯準會年內啟動降息機制，屆時美元走弱或成油價向上助力。

摩根士丹利（Morgan Stanley）將2024年和2025年的布蘭特原油每桶價格預測，上調了2.5美元至5美元，預計2024年第1季價格約為82.5美元／桶，此前為80美元／桶，第4季預計價格約80美元／桶，此前為75美元／桶；2025年下半年，則從此前預測的72.5美元／桶，大幅升至77.5美元／桶。

除了全球經濟續熱在宏觀經濟上為油價帶來利多外，中東地緣政治問題也削減了油價下行風險，加上產油國減產政策延續，國際油價在第1季與第2季之間，可望持續擺脫之前的疲軟，轉為中期走多，應該是確定的趨勢。