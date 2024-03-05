投資人進場 達人：靠4步驟抓買賣點放大獲利

【撰文：劉瓊雯】

台股繼兔年封關前衝上「萬八」大關後，又在受到美國股市以及護國神山台積電（2330）在美股掛牌的美國存託憑證（ADR）股價飆漲激勵之下，於農曆春節連假結束後，啟動台股的龍年紅包行情。

針對頻頻創新高的台股加權指數，技術分析達人朱家泓從技術面的角度來分析，他認為現階段加權指數會在「萬八」附近來回震盪，但指數有漲有跌，因此如果出現回檔修正也在所難免。不過，朱家泓也表示，只要投資人嚴守紀律，假如股價尚未跌破5日均線，就不需要太過於擔心，股票仍然可以續抱。「技術分析的原則就是趨勢多頭時順勢做多、回跌修正時找買點。」朱家泓建議，投資人欲進場時，可以利用以下4步驟加以評估：

步驟1》確認趨勢多空 以預測股票漲跌

朱家泓指出，投資人在決定進場前的第1個步驟，就是要先確認這檔股票的趨勢是屬於多頭還是空頭。簡單來說，就是確認這檔股票目前是「上漲趨勢」還是「下跌趨勢」。

當股價上漲時，各週期均線會跟著上揚，此時均線呈現多頭排列型態，短期均線必在中期均線之上，中期均線又在長期均線之上，而股價亦能持續突破前高，且修正時低點不會跌破前低。

相反地，當股價下跌時，各週期均線則會跟著下彎，形成壓力，此時均線就呈現空頭排列型態。

步驟2》判斷位階高低 再選擇長線或短線策略

接下來，要判斷該檔股票是在初升段剛上漲，還是已經高高在上的階段。

朱家泓解釋，隨著位階的不同，操作1檔股票的方式也會有所不同，因此投資人要先判斷股票的位階，再進一步判斷此檔個股適合短線操作還是長線操作。

步驟3》觀察均線排列 作為股價支撐參考

在技術分析中，常用的均線有：5日均線、10日均線、20日均線，以及60日均線。均線可以反映股價真實的變動趨勢，並提供價格支撐的參考依據。此外，均線上升的角度也代表著個股的強弱程度，當均線上升的角度愈陡峭，代表該檔個股爆發力強，表現愈為強勢。

步驟4》留意K線變化 找進場、停損及轉折點

每一天的K線都會有所變化，若想辨別隔天上漲或下跌的訊號，投資人可以搭配「位階」加以判斷。

例如1檔股票當天開高走低，終場收了黑K棒，但是卻沒有跌破5日均線，這時就可以採用「分批賣出」的策略，如果隔天沒有下跌，剩下的就可以續抱；反之，如果隔天大跌，便可將一部分賣在高點。至於長線的股票，則有可能會浮現加碼點位。

另外，朱家泓指出，投資人除了可以參考上述步驟來選股及操作之外，其實當中也蘊含著最重要的一個關鍵——「嚴守紀律」。

在篩選出股票之後，投資人還需依照短線、長線的紀律進場、操作、停利、停損，例如：短線守5日均線、長線守20日均線等等。只要能夠遵守此紀律停利、停損，投資人不僅不用再每日膽戰心驚，也必定可以大大降低大賠的可能，更有機會實現大賺小賠的目標。長久累積下來，投資人便能自然而然地累積、放大獲利數字。

至於選股，朱家泓以技術分析的4種型態，即（1）日線、週線仍在底部，（2）日線處於高檔、週線尚在半山腰，（3）日線、週線處於多頭高檔，以及（4）日線、週線皆創歷史高點，分別顯示個股的股價位階與多空走勢，對應的投資策略也就不同，代表性的個股與操作建議，詳情請見《Smart智富》月刊3月號的報導。