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運用5工具 填補退休金缺口

聯合新聞網／ Smart智富月刊
退休。示意圖/ingimage
退休。示意圖/ingimage

【撰文：吳易燁】

台灣出生人口不斷創新低、勞動人口下降、勞保收入不足，制度調整勢在必行，所以民眾普遍意識到要靠理財來準備退休金。然而要準備多少才夠？

在退休金的試算上，為確保將來生活品質不受太大影響，可先以目前的生活開銷為基準，再考慮身體的保健或生活的照顧預算，更高層次就是自我進修、人際交誼等費用準備。再來，把退休後的生活年限與應準備的每年開支，再考慮通貨膨脹率，即可算出應備的退休金額。建議善用勞保局網站算出勞保、勞退的已備費用後，再盤點個人的財務狀況，包含儲蓄、個人名下的投資與不動產現值。最後，應備費用減掉已備費用便是可估算的退休金的缺口，這缺口就是我們要努力面對、善用投資去達成的財務目標。

目前有5大常見的退休準備工具：

1.年金保險：

年輕時提撥，可累積年金基金，在年金基金開始給付時，能提供穩定的終身收入，然而可能面臨通膨風險，因為給付通常是固定的，未來的購買力恐減少。若用變額年金，連結基金投資，或許有機會提高收益率。

2.高殖利率股：

高殖利率股通常是長期穩定分紅的股票，提供可觀的現金流。享受到的現金股息能因應生活開銷，但風險是股市波動可能影響其價值，而公司的經營狀況也可能影響股息派發，每年收到的股息也會有變化。

3.ETF（指數型基金）：

ETF具高度流動性、低成本和多元化特點，其中市值型ETF具自然篩選的特色，能排列出最具前景的產業代表；高股息ETF則追蹤穩定派發股息的公司作為投資組合。不過在某些市場狀況下，ETF價格可能脫離淨值，對長期投資產生誤導性的判斷。

4.債券：

債券是種固定收益工具，具穩定利息收入和相對低風險的特點，但可能受到通膨和利率變動的影響而讓債券價格有所波動。

5.不動產：

投資的不動產可以出租，提供穩定現金流和資本增值的可能。自住的不動產則可辦理以房養老，保留居住權外，也能把房屋價值變現，提供穩定現金流。不動產優點是實體性和相對穩定的價值增長，缺點是投入成本較高。

投資一定有風險，制定一套明確投資策略是成功退休計畫的基石。建議根據個人風險承受能力、財務目標和時間，建構多元化的退休工具。「多元化」是靈活的資產配置策略，且透過定期檢視投資組合，相信可以更有效地應對市場波動，輕鬆退休，安心無憂！（本專欄作者為台灣、中國、香港國際認證理財規劃顧問（CFP®）、新加坡AWP國際認證理財規劃師）

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