投資新興市場 該遠離中國？

【撰文：朱紀中】

「投資新興市場，中國和印度該選哪一個？」、「錢進亞洲，日股和陸股，哪個市場最吸金？」前述2問題，2023年底在華爾街投資銀行間一度掀起論戰。

不過觀察元月行情，連壞3年的陸股不僅未見反彈，還出現暴跌走勢；相反的，2023年大漲28.2%的日股，持續被外資簇擁，日經指數開年就漲逾6%，不但創下33年新高，東京還因此擠下上海，成為亞洲最大股市。反彈無力的陸股，甚至拖累香港，恒生指數連續第4年下跌，成交量同步萎縮，港股市值已被頻創新高的印度超越，拱手讓出全球第4大市場寶座。

《彭博》將陸股和港股市值加總，發現與2021年高峰時相較，市值縮水6兆3,000億美元。隨著市場規模愈縮愈小，外資跟著一路追殺。包括加州公務員退休基金在內的14檔美國退休基金，從2020年起就不停減碼。2023年底配合美國政府加大對中國資金限制，聯邦退休儲蓄投資委員甚至下令，不只賣陸股，連港股都要砍。

一時之間，「遠離中國」幾乎成為外資共識。陸股占MSCI新興市場權重從高峰時的38.5%，在2023年底已滑落至23.8%，創下歷史新低。隨著市場對陸股後市愈來愈悲觀，從價值投資角度看，這個被低估的市場或許已在蘊釀反彈，只是投資者必須耐心等待！