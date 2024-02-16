受惠避中情緒 印股持續看俏

【撰文：鄭杰】

聯準會（Fed）2024年有望降息，美元強升走勢告終，在強美元壓力解除後，國際資金將更為青睞基本面強韌的新興亞洲。但新興亞洲誰最受惠？專家共識，印度持續看漲！中國基本面仍弱，投資氛圍悲觀，2024年仍難振。

「只要（美元指數）不要明顯轉強，像先前一樣強勢，102～100之間震盪就夠了。」群益印度中小基金經理人林光佑指出，如此就夠吸引外資流入新興市場，基本面表現最為強勢的新興亞洲則處於相當有利位置。國際貨幣基金組織（IMF）預估，亞太地區在2024年經濟成長4.2%，明顯更高於全球的2.9%。不過，儘管新興亞洲有望受惠降息帶來的資金行情，但受訪專家也都強調，區域中的各個市場基本面表現分歧大，甚至呈現兩極化，仍須精選市場配置。

中國，就是專家們共識仍需持續低配，甚至減碼配置的市場。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐分析，近年疲弱的中國經濟，目前還是缺乏明確動力，其中最重要的問題就是房地產問題仍沒辦法根治，沒有明確政策因應相關現金流問題，連帶造成房價、投資情緒的負面影響。

「在這樣環境下，投資人不可能將資金放在（中國）長週期的資產，例如房地產、股市……」鄭子豐觀察，除了明顯可以看到中概股受到國際投資者拋售，就對渣打的客戶觀察，在股市方面也的確出現對中國配置降低，其他新興市場配置攀升的現象。

瀚亞投信海外股票部協理林庭樟也認為，無論是中國本地或是外資企業，現在已經沒有人對於中國市場前景樂觀了，除非能夠見到一步到位的刺激政策，否則就算是中國股市評價已位於低檔，市場資金也不會願意重回這個問題重重的市場。

在避中情緒蔓延下，印度股市就是受惠者之一。2023年的印度股市是亞洲新興市場的吸金王，外資買超逾200億美元，2024年專家仍持續看好印度股市。林光佑分析，中印兩國條件其實很相似，印度就像是15年～20年前的中國，具備很大的內需市場，經濟處於高度成長，且在中美貿易競爭下，中國科技發展受到打壓，加上2020年新冠肺炎疫情之後，中國間歇性封城提高外資企業危機意識，採取「中國＋1」策略，造成供應鏈大量轉移至中國外的國家，印度就是供應鏈轉移主要的受惠國家，包括蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等國際大廠都前進印度設廠，吸引大量外資進駐，使整體印度經濟進入投資帶動就業、消費的正向循環當中。

而外資願意大量轉進印度，一大原因就是當前印度政經情勢穩定且開放。林庭樟指出，過去印度由國大黨（INC）執政，採行鎖國封閉政策，但印度總理莫迪（Narendra Modi）上任後，便展開明確改革，開放外資股份限制、基礎建設持續改善等。

2024年印度將舉行大選，印度執政黨—人民黨（BJP）預計5月能夠取得國會多數席次，使總理莫迪順利連任，展開第3任任期，讓印度除了基本面優勢之外，2024年還有選舉行情可期。林光佑認為，在5月選舉確認莫迪連任前，印度股市都有機會持續震盪走高，直到莫迪連任利多落實後才會休息，待第3季、第4季後則會再起。根據群益投信統計，印度過去8次印度大選，共有7次在選前6個月上漲，平均漲幅15%。

不過，向來投資人對印度股市最擔憂的是，是否漲多太貴？但是專家們皆認為，雖與其他新興亞洲市場相比，印度股市評價的確不便宜，「但貴有貴的理由」，印度評價高漲反映其成長前景。相較之下，中國則是因為正處於衰退，股市評價一路下滑，評價雖然便宜卻不見得是投資機會。

除了印度之外，專家也看好南韓股市2024年的表現機會。鄭子豐指出，南韓股市由大量週期性、循環類股組成，例如記憶體產業，這些產業在先前一直受庫存調整拖累，使2024年獲利大幅衰退。根據摩根士丹利預估，南韓上市企業在2023年獲利大幅衰退超過3成，是新興亞洲中表現最慘。不過，到2024年庫存去化已經到了一定程度，在低基期效應之下，2024年南韓股市獲利將能有大幅度的成長空間。摩根士丹利預估，2024年成長幅度可望逾7成，為新興亞洲中最高，而獲利高成長將使南韓股市有望追上整體亞洲市場表現。