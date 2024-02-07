投資達人「4策略」買市值型ETF 輕鬆獲利

【撰文：股魚（筆名）】

投資達人股魚在股市打滾20多年，41歲離開職場，展開財富自由人生。股魚認為，透過ETF投資，就好像去超市買泡麵，不但口味眾多，還能快速得到想要的布局結果。只要選對市場或趨勢，再用相對應的ETF跟進，就能輕鬆獲利、躺平就行。

面對眾多ETF，該怎麼挑？怎麼配？股魚在新書《股魚教你一本搞懂ETF》中分享多年來投資ETF的策略與心得，並針對年輕單身族、中年夾心族和年長屆退族提供不同的投資建議。

其中，投資人接受度最高的市值型ETF，股魚追蹤發現，若長期持有台股市值型ETF的話，年化報酬率約可到8%左右，和台股大盤長期報酬率相當。台灣的代表標的是元大台灣50（0050），績效表現優異（近1年報酬率20.33%）；而富邦台50（006208）、永豐臺灣加權（006204）、富邦摩台（0057）、元大MSCI台灣（006203）、元大臺灣ESG永續（00850）、富邦公司治理（00692）等，股價都在100元以內，相對好入手，而且總報酬率和股價漲跌幅都和0050相似，適合預算有限的人挑選。對於市值型ETF該如何操作，股魚歸納出4個策略，以下為本書精彩摘要：

策略1》定期定額

定期定額背後代表的意義是「成本的平準化」。因為ETF本身在持有的過程中，價格會不停地上下震動，如果投資人在這個價格波動的過程中持續將資金投入，那麼長期下來就能拉平成本。之後投資人只要等到ETF的價格高於平均成本，不就可以獲利了嗎？

由於定期定額的操作方式很簡單，只要在固定時間投入固定金額就可以，而且現在很多券商都可以設定自動扣款，非常適合懶人無腦的去做投資。

策略2》跟著景氣燈號操作

由於景氣本身就是一個循環過程，當景氣來到谷底時，一定會開始慢慢向上爬升；當景氣達到巔峰時，也會開始慢慢衰退。因此，套用到景氣燈號上面就是，當景氣燈號來到藍燈時，之後一定會慢慢向上往紅燈的方向走；反之，當景氣燈號來到紅燈時，之後也一定會慢慢向下往藍燈的方向走。

所以，看到景氣燈號出現藍燈時，就能知道現在大概是景氣在谷底的狀態，之後景氣會開始慢慢爬升，那投資人就可以在這時逢低買進；等看到景氣燈號出現紅燈時，就知道現在景氣已經差不多到頂了，應該要趕快賣掉。

策略3》股價碰到10年線時進場

在技術分析上，「年線」常被稱為「生命線」，可作為多空判斷指標，而「10年線」則是長期投資的成本線概念。用一個簡單的概念來說就是，在10年線以下買進的成本，可能比過去長期投資的人還低。

通常股價碰到10年線的時候，很多人會認為它已經跌太多了，所以開始買進股票，這樣股價通常就會停止繼續下跌，好像有一個支撐的效果。因此基本上，只要挑選的市值型ETF滿足下列這3個條件：1.跌落到10年線以下；2.相信台灣經濟會持續成長；3.買進後能有信心持有3年以上，那看見股價跌落10年線就可以考慮買進。

策略4》跟著國安基金操作

由於國安基金通常是在股市風雨飄搖、市場信心嚴重受挫時進場，股價往往已經跌深，有反轉向上的可能。再加上國安基金的資金龐大，進場後會對市場有支撐作用，往往會提振市場信心，許多投資人會增加買股票的意願，從而推升股價。所以，投資人就可以跟著國安基金進場，逢低布局市值型ETF。

對於投資千萬不要抱持錯誤的期待，想說一定要買在最低點才行。股價的最低點都是回頭看歷史線圖才知道的事情，人在當下不要被恐慌的情緒嚇跑就很棒了。試著回想最近一次遇到市場信心崩潰，回頭看出現最低點的時候，自己有加碼投資嗎？大多是沒有，對吧？其實這樣是很正常的，當股市連續下跌意味著景氣低迷、工作隨時不保。當工作不保時，心中的念頭往往是現金要留在手中過冬而不是進場投資，所以人往往會錯過最低點的投資機會一點都不足為奇！（本文摘自第2章）