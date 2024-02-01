做對債券配置 無懼黑天鵝

【撰文：楊明峰】

美國聯準會（Fed）於2023年12月奏響耶誕「鴿」聲，因此市場預期美國基準利率已經觸頂，新一輪的降息循環即將重啟，2024年在資金寬鬆環境下，有機會股債雙漲。

不過，投資美股逾18年的國際認證理財規劃顧問（CFP®）吳盛富特別提醒，在每次的歷史利率循環中，從升息轉換至降息的階段，通常很難躲得過經濟衰退，甚至會伴隨黑天鵝事件，重創金融市場。

吳盛富表示，每次從升息循環切換至降息循環的過程中，資金雖會逐步從國庫重新流向市場，理應能激勵股市有所表現，但是回顧過往歷史，在距離利率轉折的最後一次升息日400天～800天內，發生股市崩盤的機率並不低，故投資人不可不慎。他特別提醒，應觀察美國非農就業人數，當此數據上升3個月～6個月後，失業率往往也會隨之上升，意味著經濟寒冬將至。

「無論經濟硬著陸還是軟著陸，此時投資債券，比起股票相對安全。」吳盛富指出，當經濟硬著陸發生時，避險買盤會湧入債市，推升債券價格，投資人將有機會賺到價差；另一方面，暴力升息後的經濟軟著陸一旦實現，在降息的趨勢下，債券價格則將呈現緩漲格局，以長線來說投資人可立於不敗之地。

過往在美國長期量化寬鬆的環境下，每年3%的固定收益即可滿足退休族期待，如今利率雖然仍處於高水位，但未來將隨降息循環逐步向下，此時若透過公債搭配投資等級債，將能有近5%的殖利率，只要將投資週期拉長到5年～10年以上來看，如今仍是配置債券的好時機。

不過，以目前股市漲多、債市跌多的環境，吳盛富認為，要從股債之間的機會成本與風險考量做配置。以機會成本來看，美國標普500（S&P 500）指數年化報酬率約10%，未來2年預期上漲空間約有20%；如果真的發生不可預期的金融負面重大事件，股市往往會重挫20%以上，恐將造成投資人重大虧損，因此投資股票的風險與報酬比約是1：1。

而當長年期美國公債殖利率約有4%殖利率時，獲益率相當於25倍本益比，目前美國標普500指數的本益比也約在25倍上下，兩者獲益率相當，但大多數時候美國公債價格波動小於股市，因此現階段，公債配置部位可占到50%，而股票、非公債的債券等資產則占50%，以平衡波動風險。

「當長線降息趨勢確立時，如今要布局債券，只需避免孤注一擲，透過分批購入、做好適度分散，就是很好的策略了。」吳盛富說，投資人可依規畫想買的部位，在確定降息前分批買完。舉例來說，假使預計聯準會在2024年6月即將宣布降息，可分為5批，每個月購買1筆，達到個人理想部位配置。

至於非公債的債券資產，如投資等級公司債，吳盛富觀察，這一類標的雖遇股市風暴時，波動也很大，但長線而言，殖利率相對高，值得布局。像是谷歌（Google）的母公司Alphabet（美股代號：GOOG）、蘋果（Apple，美股代號：AAPL）、波克夏（Berkshire Hathaway，美股代號：BRK.A／BRK.B）等美國龍頭公司的長天期公司債，其殖利率超過4%。

若是信用評等為BBB級或以上的公司債，或是如美國市政債類型的封閉型基金（CEF），部分會有5%以上的殖利率；另外，債券ETF如iShares iBoxx投資等級公司債券ETF（美股代號：LQD），或是國內的群益ESG投等債20+（00937B），其殖利率也都有4%、5%以上，雖然債券ETF並不像一般債券有到期日，但若將投資週期拉到5年以上，同樣有接近4%、5%的到期殖利率水準，若搭配美國公債，將會是有不錯殖利率的固定收益組合。