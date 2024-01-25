用理財規畫為人生各階段圓夢

【撰文：廖一聰】

人生在世，除求得基本三餐溫飽、有個小窩遮風避雨，更希望最終能財務自由，不再為金錢煩惱、生活安穩無虞。即使無法達成財務自由的目標，至少也希望不再為五斗米折腰，能夠擁有足夠時間與金錢，實現自己興趣與夢想。

理財規畫是一生的財務規畫，從釐清價值觀、確認財務目標、了解現狀、盤點與重整擁有的資源，到檢視你可能面臨的限制。在健全的收支管理下，做好風險規畫、投資規畫、稅務規畫、財產規畫，讓你可以具有更高的機會，擁有穩定且充足的現金流，達成人生各階段的夢想與願望！

我們必須認清「投資」和「理財」有差異。投資是為了賺錢，但要充足時間；至於理財，就不只是為了賺錢，而是希望賺到一筆錢來滿足目的。例如10年後想有200萬元買輛新車，就要規畫10年目標，累積到200萬元；又例如準備60歲退休、希望有相當於現值5萬元的月收入、預計活到90歲，就必須從現在規畫。雖理財跟投資一樣，終究是要賺錢，差別是賺錢背後目的不同。

投資規畫是理財規畫中非常重要的環節，畢竟錢雖非萬能，但沒錢卻萬萬不能。「買低賣高」是投資人的期待，但投資行為學分析結果卻告訴我們，投資人常因恐懼與貪婪，而落入「追高殺低」的下場，更多因選錯投資標的，導致「愈攤愈平」、血本無歸。

投資前最重要的是考量個人的風險承受度，包括主觀性風險認知程度及客觀性風險承受能力。主觀性因人而異，有些人喜歡冒險，熱愛追求高波動，但有些人便無法承受這種劇烈起伏。客觀性則是評估投資者的年齡、財力和收支狀況等。每次的股災債崩，最後認賠出場主要有2種因素：一種是徹底被嚇到，不想等景氣反轉，也不預期景氣會反轉，主觀的心理因素承受不了；另一種是客觀條件，哪怕跌了50%或60%，他們就是急需用錢，不得不出售。總而言之，心理因素和客觀條件須互相搭配，遇到波動才不會被迫出場，也才有機會看到高點。

一般上班族沒有時間盯盤，建議用道理簡單、容易執行的方法較實際，就算不能賺飽十足的行情，要囊括60%～70%獲利應不困難。而倡議許久的「及早投資、長期投資、資產配置、分散投資、重新平衡和定期檢視」這6個步驟，就是可以「即知即行」的方法。直接來說，透過定期定額投資2檔「原型」、「全市場」的股市ETF及債市ETF投資組合就可解決人性貪婪恐懼的問題，且能輕鬆駕馭市場波動。（本專欄作者為國際認證高級理財規劃顧問（CFP®））