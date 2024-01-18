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高成本效益又方便 善用團體保險增加保障

聯合新聞網／ Smart智富月刊
團體保險是一種非常普遍的保險產品，根據保發中心統計，2023年上半年團體保險承保人數高達1,858萬人，團體保險保額更高達9兆900億元，可見它的重要性。情境示意圖。圖／ingimage
團體保險是一種非常普遍的保險產品，根據保發中心統計，2023年上半年團體保險承保人數高達1,858萬人，團體保險保額更高達9兆900億元，可見它的重要性。情境示意圖。圖／ingimage

【撰文：彭金隆】

團體保險是一種非常普遍的保險產品，根據保發中心統計，2023年上半年團體保險承保人數高達1,858萬人，團體保險保額更高達9兆900億元，可見它的重要性。

從保障功能來看，團體保險跟個人保險是一樣的，但確實有許多個人保險所沒有的優點。首先，因為是以團體為承保單位，集體購買下會比個人保險更具成本效益，而且保費通常會由雇主或團體支付一部分，使得團體保險在費率上更具吸引力，相同的保障卻有更實惠的保費。

其次，參加團體保險可獲得比單一個人險種更廣泛的保障，通常1張團體保單可同時承保醫療、壽險、意外傷害等多種保險類別。此外，在核保門檻上團體保險也比較低，因為被保險人通常不需要體檢，且對年齡或健康狀況的要求也比個人險低，令團體保險可以涵蓋更大的保障對象，投保流程也相對簡便。

因團體保險具有高保障、低保費、項目多元與投保程序簡易等優點，加上企業投保團體保險也有助於提升員工滿意度和忠誠度，更享有部分稅負優惠，便成為企業提供員工福利的重要選項。然而，團體保險也有缺點，例如對於被保險人來說，無法自行選擇保險公司或保障項目，必須犧牲客製化的需求；此外，若團體保險是綁定在工作條件上，一旦離開公司或單位，恐失去團體保險的保障，導致保障中斷。

當規畫自己或家庭保險保障時，個人保險可依自己需求選擇，當然會是主要的工具，但是搭配團體保險能提供許多個人保險無法提供的優點，更能提高保障。有些團體保險可以將配偶、子女，甚至較年長的父母納入保障的範圍，且一樣可以享受到上述的優點，這是個人險無法比擬的。因此，團體保險是不可忽略的重要工具選項。

在國內保險市場，團體保險一直都不是保險公司發展的主力，加上市場競爭激烈、獲利微薄，保險公司並未用力行銷。但是聰明的消費者應該知道，團體保險提供高成本效益又簡便的投保選擇，讓我們能以合理的保費獲得更廣泛的保障。如果所屬公司或單位還沒有投保團體保險，應該主動建議公司加入投保，而且最好將家人一併納入保障。請大家記得要善用團體保險增加保障！

（本專欄作者為國立政治大學商學院副院長、國立政治大學風險管理與保險學系教授）

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