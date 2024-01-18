經濟衰退是隻不吠叫的狗？ 消費下滑為「預防性降息」埋下伏筆

【撰文：朱紀中】

迎接新年，人們又開始預測經濟走勢。2022年末很多經濟學家預測美國經濟會衰退，事實卻是美國2023年第3季年度實質經濟增長率為2.9%，相較前一年第4季年增長率只有0.7%，其實是在復甦。

此刻歷史似乎再次重演，《彭博》調查美國券商對2024年上半年經濟增長預估，中位數只有0.7%，明顯低於2023年9月Fed預估，Marco Bond公布的經濟預估也完全反映券商的保守預期，但《彭博》專欄作家卻形容，此刻「經濟衰退」預測將是隻「不吠叫的狗」，因長期利率（美國10年期公債殖利率）已在下滑，讓不動產市場不致崩盤，加上Fed持續挹注銀行體系流動性，讓美國在2023年上半年一度告急的地區銀行信用危機，最終並未爆發。

同時，美國就業市場需求仍大於供給，企業招聘需求即使已從高峰下滑，仍較疫情前高，勞動參與人口則持續上升，就業市場只要能穩定增長，民間消費雖會被高利率壓抑，但消費下滑正好可為「預防性降息」劇本埋下伏筆。正因有此預期，使美股在耶誕節前順利收復這波升息循環跌掉的失土。只是股市能否續強？經濟衰退真的是隻「不吠叫的狗」？端看長期利率能否如預期逐步向下，讓我們看下去！