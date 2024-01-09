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風水大師分享3步驟 調整客廳擺設提升龍年運勢

聯合新聞網／ Smart智富月刊
圖／ingimage
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【撰文：林帝佑】

即將迎接2024年，趁著除舊布新的時刻，可以透過簡單的居家布置來提升流年風水，讓好運「龍」來！

《Smart智富》月刊特別採訪風水大師——藏雲會館館主李咸陽，與讀者分享提升運勢的3個步驟。

李咸陽表示，一般人可以從客廳著手，因為客廳代表居住者的事業、財運和人際關係，找出客廳對應的九宮飛星後，再決定要加強或是弱化該星的力量，詳細步驟如下：

步驟1》辨別客廳所在方位

首先，找出客廳的所在方位。拿出住家格局圖或家具配置圖，沿著最外緣畫一個方框，接著分別在長邊、短邊均分3等份，畫出九宮格。再利用指南針或是手機的指南針App，站在住家「中宮」的位置，找出客廳的所在方位。

若客廳同時出現在2個方位之中，則以「人」的活動區域為主，譬如沙發的坐落區塊。若無明確的客廳或隔間，則可用「納氣口」，即窗戶、陽台或大門來取代客廳以辨別方位。

步驟2》確認對應飛星的屬性

九宮格代表9個方位，每個方位都會有對應的飛星入主，且每個飛星主掌的力量不同，也有各自的五行屬性和吉凶。接下來，將分別從各方位詳述：

西北方——四綠文曲星：吉星，屬木。該星主管文化、學術知識等，是一顆象徵智慧的吉星，對於需要創意或動腦的行業相當有利。客廳坐落此方位的住戶，在龍年的職場上將會有不少讓人眼睛為之一亮的好點子。

正北方——八白左輔星：吉星，屬土。該星專管偏正財的財運，客廳坐落在方位的居住者，龍年有很大的機會獲得升遷或加薪。

東北方——六白武曲星：吉星，屬金。該星主導偏財運、貴人運，又被稱為「開陽星」，如果居住者的客廳坐落在此方位，而其工作又屬於業務性質或是有績效獎金制度者，運勢會不錯。

正西方——五黃廉貞星：凶星，屬土。該星主禍端、意外、病痛等不好的力量，又被稱為「災禍星」，是所有飛星中最為不祥的凶星，因此，客廳若坐落在西方，居住者於龍年要更加留意健康、外部環境的風險等。

中宮——三碧祿存星：凶星，屬木。該星主掌爭端、口角等負面力量，甚至有訴訟之意，又被稱為「蚩尤星」，客廳坐落在此的住戶，在龍年時，為免於口舌是非之爭，在與人相處對話時要三思而後言。

正東方——一白貪狼星：吉星，屬水。該星主管事業、人緣與桃花，如果客廳坐落此方位，在龍年對住戶者的事業，或工作、升遷會有很大的幫助。

西南方——九紫右弼星：吉星，屬火。該星專管婚姻喜慶、人緣等人際關係，可幫助客廳坐落於此的居住者，在龍年得到外部人的奧援。

正南方——七赤破軍星：凶星，屬金。該星代表破敗、口舌等負面事件，又被稱為「小人星」，容易讓客廳坐落在此方位的居住者，龍年時與各種好運擦肩而過。

東南方——二黑巨門星：凶星，屬土。該星專管病災，又被稱為「病符星」，如果客廳坐落在東南方，居住者在龍年時，要特別注意身心健康方面的問題。

步驟3》添加五行物品趨吉避凶

知道客廳方位對應的九宮飛星後，如果是吉星，居住者可以加強該星的力量；反之，若為凶星，則要弱化其力量。不過，李咸陽補充，因為居家室內追求平靜，所以在實務上，建議針對凶星採取「相洩」而非「相剋」的做法，除非是在不得已的情況下，才考慮相剋。而依五行學說「木洩水、水洩金、金洩土、土洩火、火洩木」，說明如下：

「木」的力量：需要此力量時，可以在客廳種植一些土生的綠色植栽。

「火」的力量：可在客廳點上長明燈，或是掛上偏紅、偏紫與內容為旭日東升或有太陽的畫作或雕塑品來加強火的氣場。

「土」的力量：可在客廳放置陶瓷飾品或石頭雕塑品等。

「金」的力量：可在客廳放置一些金屬小物或雕塑品來輔助，但因台灣的天氣較為潮濕，建議金屬材質以金、銀、銅、錫為主，避開鐵製物品，以免需耗費心力保養。

「水」的力量：可以在客廳放置魚缸、風水缸或是種植水生植物，像是開運竹、萬年青等，但千萬不能放置死水，既不利風水也容易孳生病媒蚊。

在布置相關的擺設時，李咸陽提醒，該物品應有一定的大小，標準是「進客廳要能一眼看到」，若物件太小，對改善流年風水的作用並不大。另外，物品應放在與客廳相同的方位區間內，若該區間有窗戶或陽台等納氣口，則放在附近又更好。

最後，李咸陽分享2024年的流年卦為「火天大有」：「火」為離卦，五行屬性為火；「天」為乾卦，五行屬性為金。但因龍年正式進入「九運」的20年週期，當運星為屬火的九紫右弼星，故火的力量更為強盛。

在火剋金的狀況下，龍年將會是一個辛苦、需經歷轉型的階段，但「大有」表示有收穫，所以2024年即便充滿考驗也不用害怕，最終仍可創造價值，有所斬獲。

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